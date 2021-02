Quel VUS me conseillez-vous pour remplacer ma Toyota Matrix?

Je possède une Toyota Matrix 2012 affichant 320 000 km, que j’adore, mais je désire la remplacer par un VUS neuf. J’ai regardé les modèles sous-compacts et compacts et je suis un peu perdue. Comme je fais beaucoup de kilométrage au quotidien (130 km), je suis à la recherche d’un VUS fiable, confortable, qui ne consomme pas trop, qui peut tirer un peu (1 500 livres), qui offre le meilleur rapport qualité/prix et que je peux garder longtemps. Ayant eu une expérience désagréable avec Kia (un Rondo dont le moteur claquait), je ne suis pas trop intéressée par cette marque. Que me suggérez-vous?

---------------

Bonjour Julie,

Nous comprenons que vous adoriez votre Toyota Matrix. C'est une excellente voiture et après 320 000 km de bons et loyaux services, vous nous prouvez une nouvelle fois que sa réputation de durabilité n'est pas usurpée! Pour revenir à votre questions, à moins que vous ayez des difficultés à stationner près de chez vous, il serait plus judicieux d'opter pour un VUS compact, d'autant plus que vous parcourez 130 kilomètres chaque jour. Et dans cette catégorie, il y a un véhicule qui répond à tous vos critères : le Toyota RAV4. L'équipe du Guide de l'auto l'a d'ailleurs élu VUS compact de l'année 2021.

Photo: Frédéric Mercier

C'est tout simplement le VUS compact le plus intéressant du marché à l'heure actuelle. Spacieux et pratique grâce à son grand coffre, il propose aussi un excellent confort de roulement. Puisque vous roulez beaucoup, un modèle hybride serait un bon choix pour vous grâce à sa faible consommation de carburant. La capacité de remorquage s'élève à 1 750 livres, ce qui est légèrement supérieux à vos besoins.

Si vous avez un peu de temps devant vous, la version hybride rechargeable Prime est encore plus intéressante avec ses 68 km d'autonomie 100% électrique, mais elle est difficile à obtenir et le temps d'attente est plutôt long.

Et peu importe le modèle que vous choisirez, le RAV4 est aussi un véhicule très fiable qui possède une valeue de revente élevée, ce qui est aussi un avantage pour un achat à long terme. Sachez toutefois que les taux d'intérêt sont généralement élevés chez Toyota.

Si vous préférez tout de même opter pour un VUS sous-compact, le Subaru Crosstrek est le véhicule qui répond le mieux à vos critères. Moins volumineux que le RAV4, il est également moins performant surtout lorsqu'il est doté du moteur de 2 litres. Mais il offre un bon volume de chargement pour sa taille, sa capacité de remorquage s'élève à 1 500 livres et surtout sa qualité de roulement est particulièrement bien adapté aux routes québécoises.

En vidéo : les meilleurs VUS compacts de l'année 2021 selon Le Guide de l'auto