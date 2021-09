Toyota Corolla Cross 2022 : cinq choses à savoir

Avec la domination des VUS sur notre marché, Toyota ajoute un nouveau véhicule dans sa gamme basée sur la berline Corolla. Baptisée Corolla Cross, cette dernière saura-t-elle séduire la clientèle?

Voici cinq choses à savoir sur la Toyota Corolla Cross 2022.

VUS sous-compact

Basé sur la plate-forme TNGA-C tout comme la Corolla berline, le Corolla Cross est peu plus volumineuse que le C-HR, mais plus petit que le populaire RAV4. Le véhicule affiche des lignes aventurières, notamment grâce aux ailes bombées et à l’ajout d’éléments contrastant au niveau des jupes et des pare-chocs.

Le petit format de l’utilitaire lui permet de rivaliser avec une série de VUS tels que les Subaru Crosstrek, Kia Seltos, Mazda CX-30 et Nissan Qashqai. Sa vocation lui permet d’ailleurs de remorquer jusqu’à 1 500 lb (680 kg).

Photo: Toyota

Hybride… un peu plus tard

Le Corolla Cross est animé par un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres atmosphérique qui développe 169 chevaux. Le consommateur peut choisir entre le rouage à traction ou intégral.

La transmission, une boite automatique à variation continue (CVT) est reprise directement de la berline Corolla. Sur le plan de la consommation, la version à traction affiche une cote de 7,3 L/100 km et la variante à quatre roues motrices est de 7,8 L/100 km, selon Ressources naturelles Canada.

Une mouture hybride sera disponible quelque part en 2022, vraisemblablement pour l’année-modèle 2023. Nous ignorons pour le moment quel sera le système employé. À suivre!

Photo: Germain Goyer

Technologies modernes

Aux commandes, le conducteur est servi par un écran numérique de sept pouces qui regroupe l’ensemble des informations de conduite. Du côté de l’infodivertissement, le Corolla Cross incorpore un système de huit pouces compatible avec les applications Apple CarPlay et Android Auto.

Les options incluent notamment la recharge par induction pour téléphone mobile ainsi qu’une chaîne hi-fi JBL à neuf haut-parleurs. Les moutures LE et XLE du Corolla Cross offrent deux ports USB pour les passagers arrière.

Photo: Toyota

Une série d’aides à la conduite

Le petit VUS japonais arrive de série avec la suite d’aide à la conduite Toyota Safety Sense 2.0. En ce sens, le moniteur d'angle mort et l'alerte de circulation transversale arrière sont de série sur les modèles LE et XLE.

L'aide au stationnement avant et arrière avec freinage automatique est de série sur le XLE. De plus, l’habitacle contient neuf coussins gonflables. Au moment d’écrire ces lignes, la Corolla Cross n’a pas été évaluée par l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Photo: Toyota

Son prix?

Malheureusement, nous ne connaissons pas encore le coût du Toyota Corolla Cross pour le marché canadien. Malgré tout, le véhicule devrait avoir un prix relativement agressif à cause de la compétition féroce dans le segment.

En ce sens, il faudrait que le VUS affiche un montant qui oscille autour de 22 000 $ ou de 23 000 $. Bref, c’est un dossier à suivre…

En vidéo: premier aperçu du Toyota Corolla Cross 2022