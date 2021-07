En vidéo : on découvre la Toyota Corolla Cross 2022

Pour 2022, Toyota bonifiera la gamme de la Corolla avec une variante à vocation utilitaire. Celle qui n'a longtemps été qu’une simple berline compacte a vu une version à hayon s’ajouter à sa gamme en 2017, puis une mouture hybride en 2020. Pour la nouvelle année, elle se déclinera en un véhicule utilitaire sous-compact baptisé Corolla Cross.

Le Guide de l’auto a été convié à une présentation statique à Chambly pour voir de près ce nouveau modèle qui a tout en main pour connaître un grand succès commercial. Comme nous l’a expliqué Jean-Yves Lesage, directeur général de formation pour Toyota au Canada, « on a choisi cette appellation afin de capitaliser sur la force du nom Corolla ».

Au sein de la gamme du constructeur japonais, la Corolla Cross se positionne entre le C-HR et le populaire RAV4. Pour ce qui est de la mécanique, un moteur à quatre cylindres de 2,0 L logera sous le capot. Une transmission à variation continue acheminera la puissance aux roues avant ou aux quatre roues en fonction de la variation choisie.

Dans le cas de version à roues motrices avant, on retrouvera une poutre de torsion à l’arrière alors que des suspensions indépendantes équiperont les versions à quatre roues motrices. Il sera possible de remorquer jusqu’à 1500 livres.

En ce qui a trait à la consommation, le constructeur annonce 7,4 L/100 km pour la Corolla Cross à roues motrices avant et 7,8 L/100 km pour les quatre roues motrices.

Photo: Germain Goyer

Tout comme la Toyota Corolla à hayon, la Corolla Cross est construit sur la plateforme TNGA-C. Trois versions figureront au catalogue au lancement : L, LE et XLE.

Au cours de cette présentation, nous avons également appris que cette nouvelle déclinaison de la Corolla sera assemblée dans une nouvelle usine à Huntville en Alabama. Cette usine sera partagée avec Mazda.

Photo: Germain Goyer

Hybride?

Étonnamment, aucune motorisation hybride ne sera offerte au moment du lancement. Pourtant, c’est notamment avec cette technologie que Toyota a bâti sa solide réputation. Qui plus est, certaines nouveautés comme la Sienna et le Venza ne peuvent être équipées que d’une mécanique hybride.

En revanche, on comprend entre les lignes que l’hybride pourrait débarquer plus tard. On étudie également la possibilité d’offrir des versions plus cossues ou même Nightshade.

L’arrivée du Toyota Corolla Cross 2022 est prévue pour le mois d’octobre prochain. L’échelle de prix n’a pas encore été divulguée.