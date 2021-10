La Toyota Corolla Cross 2022 débute sous les 25 000 $

La Toyota Corolla Cross 2022, ce nouveau multisegment sous-compact très attendu basé sur la berline Corolla, suscite énormément d’intérêt et c’est bien normal. Elle est plus spacieuse et puissante que le C-HR et plus abordable que le populaire RAV4.

On connaît déjà pas mal tout de ce modèle, mis en vente ce mois-ci chez les concessionnaires canadiens. Aujourd’hui, Toyota annonce la seule information qui nous manquait : la gamme de prix.

Coûtant un peu moins de 1 000 $ de plus que le C-HR, la Corolla Cross L d’entrée de gamme s’affiche à partir de 24 890 $ (plus les frais de transport et de préparation) en version à traction. Ajoutez 1 400 $ pour le rouage intégral, ce qui donne un prix de 26 290 $. Son équipement inclus des roues de 17 pouces en acier, des phares et des feux arrière à DEL, un écran multimédia de 7 pouces avec connectivité Apple CarPlay et Android Auto, une instrumentation numérique couleur de 4,2 pouces ainsi que des sièges avant chauffants.

Ensuite, la Corolla Cross LE peut elle aussi avoir deux ou quatre roues motrices et revient à 27 090 $ ou 28 490 $, respectivement. Elle ajoute des roues de 17 pouces en alliage, un écran multimédia de 8 pouces, un volant chauffant gainé de cuir, le système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir, un cache-bagages, une alarme antivol et la surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière.

Une coche au-dessus, on retrouve le modèle LE Premium à partir de 30 590 $. Offert de série avec le rouage intégral, il se distingue notamment avec des longerons de toit, un toit ouvrant, la recharge sans fil pour téléphones intelligents compatibles de même que les Services connectés par Toyota pour une assistance et un contrôle à distance du véhicule.

Photo: Toyota

Finalement, la Corolla Cross XLE débute à 33 990 $, elle aussi avec le rouage intégral. Ses principales caractéristiques exclusives sont des jantes de 18 pouces, un hayon assisté, une chaîne audio JBL à 9 haut-parleurs, une instrumentation de 7 pouces, un éclairage d’ambiance et des sièges en cuir synthétique avec réglages électriques pour le conducteur.

Toutes les versions de la Corolla Cross sont équipées de série du système Toyota Safety Sense 2.0, qui comprend le système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de la route, les phares de route automatiques, le système précollision avec détection des piétons et des cyclistes, l’aide au maintien dans la voie et le régulateur de vitesse dynamique à radar.

Photo: Toyota

En outre, sept couleurs extérieures sont proposées en tout : Frisson glacé nacré, Rouge Barcelone métallisé, Bleu choc métallisé, Noir de jais mica, Célestite (bleu argenté), Cyprès (vert) et Argent sonique métallisé.

Rappelons que la Corolla Cross exploite un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres qui développe 169 chevaux via une transmission à variation continue. Sa consommation d’essence moyenne est estimée à 7,3 ou 7,8 L/100 km selon le rouage choisi. Une version hybride s’ajoutera l’an prochain, vraisemblablement comme modèle 2023.

