Pneus d'hiver : 8 conseils avant d'acheter vos pneus

Le début de l'automne est généralement le moment idéal pour prévoir l’entretien d’un véhicule en vue de la saison froide et aussi la prise de rendez-vous pour la pose des pneus d’hiver.

Ceux qui ont besoin d’acheter de nouveaux pneus devraient s’y prendre bien d’avance cette année. En effet, comme nous le rapportions dernièrement, cette industrie n’est pas à l’abri elle non plus des problèmes de production et de logistique amplifiés par la pandémie.

Une pénurie de pneus s’observe déjà chez plusieurs grandes marques. Il y aura aussi des hausses de prix substantielles – de 20% à 30% pour certains modèles, surtout dans les pneus d’entrée de gamme.

Malgré cette situation, il est toujours important de faire ses devoirs de consommateur averti. Avant de précipiter l'achat de pneus d'hiver, voici quelques rappels et conseils…

1. Pas juste une affaire de marques

Sauf en de rares exceptions, un pneu d’hiver plus dispendieux s’avère supérieur en termes de qualité, d’adhérence, de longévité et de sonorité. Toutes les grandes marques proposent de bons produits, mais méfiez-vous quand même des marques obscures vendues à rabais sur le web. Plusieurs diront que les marques scandinaves comme Nokian sont les meilleures, ce que confirment divers classements basés sur des essais routiers. Bridgestone, Michelin et Toyo font généralement belle figure aussi.

2. Des pneus en fonction de vos besoins

Vous risquez d’effectuer un très mauvais choix si vous ne prenez pas la peine d’établir vos besoins. Quel est votre style de conduite? Roulez-vous en ville ou en campagne? Combien de kilomètres prévoyez-vous parcourir chaque hiver? Souhaitez-vous que votre pneu soit à son meilleur sur la neige ou sur la glace? Misez-vous davantage sur la performance ou sur une bonne traction sur surface glissante? Pouvez-vous endurer le bruit produit par une semelle plus agressive?

3. Quatre pneus identiques, svp!

Dans un contexte où la disponibilité de certains pneus peut être limitée, ne faites pas l’erreur d’en remplacer seulement deux à la fois ou d’y aller de toutes sortes de combinaisons. Avoir quatre pneus identiques est primordial, surtout pour un véhicule à rouage intégral. Des dommages pourraient survenir si les quatre pneus ne sont pas du même modèle ou s’ils ont une usure très inégale, sans parler de la sécurité compromise.

4. Des pneus neufs… usagés

Certains consommateurs se font offrir des pneus « neufs » qui en réalité ont été fabriqués il y a deux ans. Or, la plupart des études le confirment : un pneu commence à perdre tranquillement de ses propriétés et de son adhérence après cinq ans. Si vous comptez garder vos pneus d’hiver pour plus de trois ou quatre ans, il serait préférable de vous diriger vers un pneu dont la date de fabrication est plus récente.

5. Âge ou qualité

Bien sûr, tout dépend de la marque et du modèle, neuf ou usagé. Mieux vaut opter pour un pneu légèrement plus vieux mais de bonne qualité qu’un pneu fraîchement sorti de l’usine mais de qualité médiocre. La différence au niveau de la tenue de route, du freinage, du bruit et du confort de roulement peut s’observer rapidement.

6. Avec ou sans crampons

Les pneus à crampons sont autorisés du 15 octobre au 1er mai au Québec. Leur technologie a grandement évolué ces dernières années. Certains sont devenus si sophistiqués qu’ils sont beaucoup plus discrets et qu’ils endommagent moins l’asphalte. Sachez que les pneus à crampons sont particulièrement recommandés hors des villes, c’est-à-dire sur des routes peu achalandées et où peu d’abrasifs sont épandus.

7. Pneus ET roues?

Le choix restreint de pneus disponibles forcera certains garagistes à proposer à leurs clients un changement de roues. Or, avant de procéder à une telle opération, il faut bien connaître les spécifications et les exigences du véhicule. De plus, comprenez que la conduite risque d’être affectée légèrement – des pneus de 16 pouces n’ont pas la même empreinte et n’offrent pas la même maniabilité que des pneus de 17 pouces, par exemple.

8. Des conseils d’expert

Enfin, n’hésitez pas à demander l’avis d’un spécialiste – pas juste un ami ou un forum en ligne – avant de faire votre choix. Un conseiller efficace devrait être en mesure de vous suggérer différents modèles de pneus après avoir déterminé vos besoins.

