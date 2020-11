Top 10 : les meilleurs pneus d'hiver pour la saison 2020-2021

En février dernier, nous (votre humble serviteur et mon collègue Michel Poirier-Defoy) avons eu la chance de terminer notre match comparatif de pneus d'hiver quelques jours avant la pandémie de la COVID-19 qui a débuté au mois de mars 2020.

Nos tests ont été réalisés au volant de VUS compacts, soit un Nissan Rogue et un Honda CR-V, puisqu'il s'agit de la catégorie de véhicules la plus populaire de l'industrie automobile.

Sur les routes de la région des Laurentides, nous avons opposé une vingtaine de modèles de pneus sur différentes surfaces où il y avait de la glace, de la neige durcie ou profonde, de l’asphalte sec ou mouillé, sans oublier d'innombrables nids-de-poule qui nous ont permis en plus de tester leur robustesse. Nos critères d'évaluation étaient les suivants : la traction, le freinage, le silence de roulement, le confort et le dynamisme des pneus. Pour établir notre classement, nous avons également tenu compte de l'appréciation subjective et personnelle des essayeurs envers chacun des produits - laquelle a représenté une petite partie de la note finale.

CONSULTEZ NOTRE TOP 10 DES PNEUS D'HIVER POUR CAMIONNETTES

D'une année à l'autre, nous avons souvent l'impression de retrouver les mêmes pneus au classement. Or, il faut dire que l'industrie du pneumatique évolue lentement et qu'un produit demeure sur le marché pendant de nombreuses années (4 à 12 ans). Qu'à cela ne tienne, plusieurs nouveautés apparaissent cette année, dont le Bridgestone WS90, le Continental VikingContact 7, le Goodyear WinterCommand et le Toyo Observe GSi-6 LS. Il va sans dire que l'arrivée de ces nouveaux produits a écarté de notre podium des pneus plus anciens.

Quant au tout nouveau Michelin X-Ice Snow, nous avons tenté d'en obtenir un jeu mais les dirigeants de Bibendum n'ont pas exaucé nos demandes répétées. Dommage! Une autre absence remarquée est celle du Gislaved Nord*Frost 200 qui avait terminé en quatrième place lors de notre test effectué il y a deux ans (2018) avec des VUS compacts (Mazda CX-5). Pour les habitués de nos matchs comparatifs, on se rappellera que le match de l'an dernier (2019) avait été réalisé au volant de camionnettes pleine grandeur (Ram 1500).

Cela dit, voyons notre classement 2020-2021 des meilleurs pneus d'hiver pour les petits VUS et les voitures de tourisme : soit de la 10e à la 1re place!

10. Goodyear WinterCommand | Note : 79%

Photo: Jean-François Guay

Les marques de pneus d'hiver offrant de nombreux modèles ne se résument pas seulement à Bridgestone, Michelin, Nokian, Pirelli et Toyo. À ce lot, il faut ajouter Goodyear dont la gamme de pneus d’hiver ne comprend pas moins de 12 modèles. Dans le passé, Goodyear a toujours inscrit à nos matchs comparatifs l'une des quatre variantes (base, Light Truck, SUV/CUV et SUV ROF) de son excellent Ultra Grip Ice WRT. Cette année, le manufacturier américain a fait changement en nous fournissant le WinterCommand dont la gamme de prix se situe entre l'Ultra Grip Winter (pneu à neige) et l'Ultra Grip WRT (pneu à glace). À vrai dire, le WinterCommand représente un compromis entre ses deux frangins puisque le design de ses blocs s'apparente à un pneu à glace tandis que les petits orifices de la semelle servant à l'installation de crampons indiquent qu'il possède aussi les gènes d'un pneu à neige.

Le WinterCommand se distingue par ses prix abordables, sa durabilité et son large réseau de distribution. Ce pneu propose une bonne tenue de route sur les revêtements secs ou mouillés et un bon confort de roulement. D'autre part, il adhère bien sur les surfaces glissantes et dans la neige profonde. Cependant, lors de nos tests de freinage sur la glace, les distances étaient légèrement plus longues que l'Ultra Grip Ice WRT. En revanche , le WinterCommand a gagné des points dans la neige humide et collante en évacuant les éléments plus aisément hors de ses blocs.

38 dimensions : de 15 à 20 pouces

Profil : 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 185 à 245 mm

Cote de vitesse : T

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Semelle : directionnelle

Cramponnable : oui (en atelier)

Usine de fabrication : États-Unis

Notre évaluation

Freinage sur la glace : bon

Motricité dans la neige : bonne

Comportement sur le sec : bon

9. Nordman 7 SUV | Note : 80%

Photo: Jean-François Guay

La plupart des grands manufacturiers de pneus possèdent une marque secondaire qui offre des produits à moindre coût. Qui plus est, ces marques à caractère économique emploient des technologies plus anciennes que ceux des produits de la maison-mère. Par exemple, Firestone est la marque sous-fifre de Bridgestone alors que BFGoodrich et Uniroyal jouent le même rôle chez Michelin. Du côté de Nokian, la marque subalterne se nomme Nordman. En fait, le Nordman 7 est l'ancien Hakkapeliitta 7 de Nokian qui a déjà trôné au sommet de nos matchs comparatifs. Offert avec ou sans crampons, le Nordman 7 est un pneu à neige dans la tradition du manufacturier finlandais. Même si les performances sont en deçà du Hakkapeliitta 9, il se distingue par un bon comportement en virage et au freinage sur les surfaces glacées, sans oublier sa motricité exceptionnelle dans la neige dure ou folle. Sur les revêtements asphaltés ou bétonnés à vitesse d'autoroute, la forme de la semelle augmente le nombre de décibels, et ce, comme la plupart des pneus à neige. Il va sans dire que le bruit s'amplifie avec la présence de crampons. Pour les consommateurs qui veulent un pneu d'origine Nokian, le coût d'achat est plus abordable que les Hakkapeliitta 9 et R3.

35 dimensions : de 13 à 17 pouces

Profil : 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80

Largeur : 155 à 235 mm

Cote de vitesse : T

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Semelle : directionnelle

Cramponnable : oui (en usine)

Usine de fabrication : Russie

Notre évaluation

Freinage sur la glace : très bon

Motricité dans la neige : très bonne

Comportement sur le sec : moyen

8. Pirelli Ice Zero FR | Note : 82%

Photo: Jean-François Guay

Pirelli propose un éventail de pneus d'hiver comptant 9 modèles. Le plus populaire est l'Ice Zero FR (pour FRiction) avec ses 38 dimensions qui s'adressent à des VUS de petite taille et des voitures de tourisme. Il existe également le Scorpion Winter dont les dimensions conviennent davantage à des VUS de luxe, grand format ou de haute performance. Quant au Cinturato Winter, il est destiné à de petites et moyennes voitures. Parmi les autres modèles, on en retrouve deux avec des crampons montés en usine, soit l'Ice Zero et le nouveau Scorpion Ice Zero 2.

Pour en revenir à celui que nous avons testé, soit le Winter Ice Zero FR, la semelle est constituée d'une gomme tendre qui assure des distances de freinage courtes sur la glace et la neige durcie. Sur les surfaces sèches et mouillées, ce pneu procure une bonne tenue de route et le silence de roulement se classe au-dessus de la moyenne. Pour davantage de traction dans les pentes glacées (pour vous rendre au chalet ou grimper les côtes du Vieux-Québec), l'Ice Zero avec ses doubles crampons à griffe pourrait être un choix judicieux - à condition que la grandeur soit disponible.

38 dimensions : de 14 à 19 pouces

Profil : 40, 45, 50, 55, 60, 65

Largeur : 175 à 255 mm

Cote de vitesse : T, H

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : disponible

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non (Ice Zero FR), oui en usine (Ice Zero)

Usine de fabrication : Russie

Notre évaluation

Freinage sur la glace : très bon

Motricité dans la neige : bonne

Comportement sur le sec : très bon

7. Yokohama iceGuard GO75 | Note : 84%

Photo: Jean-François Guay

Dévoilé l'an dernier, le Yokohama iceGUARD G075 est destiné aux VUS et camionnettes tandis que l'iceGUARD iG53 s'adresse aux voitures de tourisme et aux petits véhicules utilitaires. Par rapport à l'iceGuard iG51v qu'il a remplacé, l'iceGUARD G075 dispose de blocs plus rapprochés et de microrainures en diagonale qui améliorent l'adhérence sur la glace et la tenue de route sur le bitume sec ou mouillé. De surcroît, le confort et le silence de roulement surpassent l'iG51v. En contrepartie, le manque d'agressivité de la semelle rend la motricité un brin moins efficace dans la neige épaisse ou collante. Le composé du caoutchouc et le design de la semelle du G075 devraient améliorer sa longévité comparé à l'IG51v - en respectant les règles de permutation. Les tarifs du G075 sont raisonnables et ce pneu fabriqué au Japon représente l'un des meilleurs rapports qualité-prix de ce match.

47 dimensions : de 16 à 20 pouces

Profil : 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75

Largeur : 215 à 295 mm

Cote de vitesse : S, T

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Japon

Notre évaluation

Freinage sur la glace : très bon

Motricité dans la neige : très bonne

Comportement sur le sec : bon

6. Bridgestone Blizzak DM V-2 | Note : 85%

Photo: Jean-François Guay

L'an dernier, le Bridgestone DM-V2 a terminé en deuxième position de notre match comparatif de pneus d'hiver impliquant des camionnettes pleine grandeur. Dans nos tests plus anciens, le Blizzak DM-V2 a toujours flirté avec la première place du classement à égalité ou à quelques points des produits Nokian. Même s'il a glissé à la sixième position, ce Blizzak conserve ses qualités intrinsèques sur les surfaces glacées et enneigées grâce à des freinages courts et une excellente motricité. Sur le pavé sec ou mouillé, il offre une bonne maîtrise et un confort de roulement se situant dans la moyenne. S'il a perdu des points dans notre classement, c'est tout simplement parce que les dernières nouveautés (comme son frère Blizzak WS90) utilisent des technologies plus récentes. Qui plus est, le DM-V2 a été conçu pour chausser de gros véhicules alors que le WS90 s'adresse à des véhicules plus légers avec des capacités de charge moins élevées. Nul doute que le DM-V2 aurait terminé sur les trois premières marches de notre podium si les véhicules impliqués dans ce match étaient des VUS grand format ou des camionnettes pleine grandeur.

67 dimensions : de 15 à 20 pouces

Profil : 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 215 à 285 mm

Cote de vitesse : R, S, T

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Japon

Notre évaluation

Freinage sur la glace : très bon

Motricité dans la neige : très bonne

Comportement sur le sec : bon

5. Continental VikingContact 7 | Note : 87%

Photo: Jean-François Guay

Cette année, Continental dévoile trois nouveaux pneus d'hiver dont l'IceContact XTRM, le WinterContact SI Plus et le VikingContact 7. Il est à noter que l'IceContact XTRM est un pneu à crampons montés en usine alors que le WinterContact SI Plus est vendu exclusivement chez Canadian Tire. Sous cet angle, le VikingContact 7 représente la principale nouveauté du manufacturier allemand; d'autant plus que le WinterContact SI Plus n'est rien d'autre que l'ancien WinterContact SI auquel Continental a ajouté le suffixe « Plus » pour en faire une nouveauté. Par rapport à ce dernier, le VikingContact 7 courtise une plus vaste clientèle avec ses 91 grandeurs contre les 38 dimensions du WinterContact SI.

En examinant côte à côte « l'ancien » WinterContact SI et le VikingContact 7, on constate que ce dernier adopte un tout nouveau design en abandonnant la rainure centrale du WinterContact SI pour une semelle plus uniforme avec de gros blocs espacés. Cette conception améliore la traction dans la neige et l'adhérence sur les surfaces glissantes. En contrepartie, l'absence d'une nervure centrale affecte légèrement la tenue de cap à haute vitesse sur l'autoroute. Mais qui s'en soucie... puisqu'en hiver la consigne est de réduire la vitesse! Qu'à cela ne tienne, le design de la semelle du VikingContact 7 diminue l'aquaplanage et améliore la traction dans la gadoue. En ce qui concerne le silence de roulement, ce Continental rivalise sans peine avec le Pirelli Ice Zero FR. À cause de son comportement général, le nombre de dimensions offertes et sa gamme de prix réaliste, le VikingContact 7 représente notre coup de cœur de ce match!

91 dimensions : de 15 à 20 pouces

Profil : 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 145 à 275 mm

Cote de vitesse : T, H

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : disponible

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Slovénie

Notre évaluation

Freinage sur la glace : très bon

Motricité dans la neige : très bonne

Comportement sur le sec : très bon

4. Toyo Observe GSi-6 LS | Note : 88%

Photo: Jean-François Guay

Le nouveau Toyo Observe GSi-6 propose un éventail de 121 dimensions, ce qui surpasse les 101 dimensions de l'Observe GSi-5 et le Garit qu'il remplace. Qui plus est, les indices de vitesse du GSi-6 sont H et V comparativement à S, T et H pour le GSi-5, ce qui en dit long sur la structure de ce nouveau pneu qui s'avère plus rigide que son prédécesseur. Pour s'assurer que l'Observe GSi-6 convienne à tous les segments de véhicules, Toyo a mis au point trois versions différentes : le GSi-6 (de base), le GSi-6 HP et le GSi-6 LS. La semelle de ces trois versions est identique à quelques détails près alors que de légères modifications ont été apportées dans la conception de chacun afin de les adapter au comportement et au besoin des voitures de tourisme ou de performance, aux VUS de tourisme ou de performance et aux camionnettes. Bref, le GSi-6 est un pneu passe-partout tout usage.

Cela dit, les prix demeurent raisonnables pour un pneu fabriqué au Japon, soit un gage de qualité. Le GSi-6 est toutefois un peu plus dispendieux que les Continental, Bridgestone, Pirelli et Yokohama inscrits à ce match. Lors de nos tests, le GSi-6 LS s'est avéré l'un des plus performants sur la glace, le bitume sec ou mouillé et dans la neige. Par rapport au GSi-5, nous avons constaté qu’il était plus silencieux et qu'il filtrait mieux les trous et les bosses de la chaussée.

121 dimensions : 14 à 22 po

Profil : 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75

Largeur : 175 à 315 mm

Cote de vitesse : H, V

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Japon

Notre évaluation

Freinage sur la glace : très bon

Motricité dans la neige : très bonne

Comportement sur le sec : très bon

3. Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | Note : 90%

Photo: Jean-François Guay

Le Hakkapeliitta 9 SUV aurait pu terminer au premier rang à égalité avec son frère Hakkapeliitta R3 SUV, mais nous l'avons plutôt relégué en troisième position derrière le nouveau Bridgestone WS90 dont le prix est plus abordable. Sans contredit, le Hakka 9 demeure le meilleur pneu à neige sur le marché. Ses blocs mordent dans la neige comme nul autre et l'évacuation de la neige se fait en deux temps trois mouvements. En outre, le Hakka 9 performe bien sur la glace avec des distances d'arrêt similaires aux meilleurs pneus à glace. La traction est multipliée à la puissance 10 si le Hakka 9 est pourvu de crampons lesquels sont installés en usine pour une durabilité accrue. Toutefois, le Hakka 9 est moins confortable et plus bruyant que les pneus à glace à cause de sa semelle plus sculptée et la rigidité de sa carcasse - à noter que le Hakka est un pneu XL, et ce, peu importe la dimension. Ce qui nous amène à conclure que le Hakkapeliitta R3 et le Bridgestone WS90 conviennent mieux aux petits VUS et aux voitures de tourisme dans un usage quotidien.

48 dimensions : de 14 à 20 pouces

Profil : 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65

Largeur : 175 à 275 mm

Cote de vitesse : T

XL (extra load ou renforcé) : toutes

Mode de roulage à plat (Run Flat) : disponible

Semelle : directionnelle

Cramponnable : oui (en usine)

Usine de fabrication : Russie

Notre évaluation

Freinage sur la glace : excellent

Motricité dans la neige : excellent

Comportement sur le sec : bon

2. Bridgestone Blizzak WS90 | Note : 91%

Photo: Jean-François Guay

Le nouveau WS90 remplace avec brio le WS80 au sommet de la gamme Blizzak de Bridgestone. Il va sans dire que le WS90 a des grosses pointures à chausser puisqu'il succède à l'un des meilleurs pneus d'hiver de l'histoire. Par rapport au modèle sortant, le design de la semelle est semblable, mais on remarque que les blocs sont légèrement plus sculptés pour une meilleure motricité dans la neige et une évacuation plus rapide de la gadoue. La gomme est un tantinet plus dure qu'auparavant pour une longévité accrue. Néanmoins, le composé de caoutchouc incluant de la silice a été dosé pour conserver une adhérence exceptionnelle sur la glace et le bitume humide. Cette nouvelle conception a permis également de rehausser la tenue de route sur le bitume sec. Cela dit, le principal avantage du WS90 face aux Hakka R3 et Hakka 9 de Nokian demeure incontestablement sa gamme de prix plus abordable. Toutefois, le WS90 n'offre pas de déclinaison Run Flat (roulage à plat) comme ses rivaux finlandais mais sauve la face avec l'option XL. Si vous recherchez un pneu d'hiver Run Flat de marque Bridgestone, vous devrez vous rabattre sur le Blizzak LM-25 RFT mais le prix est corsé et les grandeurs limitées.

53 dimensions : de 15 à 20 pouces

Profil : 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 175 à 245 mm

Cote de vitesse : T, H

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Japon

Notre évaluation

Freinage sur la glace : excellent

Motricité dans la neige : très bonne

Comportement sur le sec : très bon

1. Nokian Hakkapeliitta R3 SUV | Note : 92%

Photo: Jean-François Guay

Le Nokian Hakkapeliitta R3 SUV termine en première position de notre classement. Même si la semelle a moins de mordant que celle de son frère Hakkapeliitta 9 dans la neige profonde, le R3 prend l'ascendant sur ce dernier avec des distances de freinage plus courtes sur la glace. De même, le R3 gagne des points sur le bitume sec ou mouillé en proposant une meilleure tenue de route et des freinages mieux contrôlés que le Hakka 9. Par ailleurs, le silence de roulement du R3 se compare sans gêne aux produits de Continental et Pirelli lesquels sont reconnus pour être des maîtres en la matière. Somme toute, le R3 est le Nokian le plus agréable à rouler au quotidien. La gamme comprend de nombreuses dimensions renforcées XL et des déclinaisons à roulage à plat (Run Flat).

73 dimensions : de 14 à 21 pouces

Profil : 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 165 à 285 mm (nouveau 285)

Cote de vitesse : Q, R, T

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : disponible

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Russie

Notre évaluation

Freinage sur la glace : excellent

Motricité dans la neige : excellente

Comportement sur le sec : très bon

Si nous devions compléter un Top 15, il faudrait ajouter les modèles suivants à notre classement : Firestone Winterforce 2, Dunlop WinterMaxx SJ8, GT Radial Ice Pro SUV 3, Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow 3 et Hercules Avalanche RT.

L'auteur tient à remercier le journaliste automobile Michel Poirier-Defoy pour son expertise et sa précieuse collaboration dans la réalisation de ce match comparatif. Nos sincères remerciements également à Honda Canada et Nissan Canada pour les prêts du Honda CR-V et du Nissan Rogue. De même, nous tenons à remercier Station service ESSO St-Jérôme (Yvon Lanthier) pour l'entreposage, le montage et démontage des pneus; le concessionnaire Honda de Boucherville et le concessionnaire Coupal & Brassard (Nissan) de Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu pour les prêts des roues en acier. Sans eux, ce match n'aurait pas été possible!