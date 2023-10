Meilleurs pneus d’hiver pour véhicules électriques : adhérence et autonomie au menu

Le froid rend la vie dure aux véhicules électriques : pertes d’autonomie, recharges moins rapides, problèmes de chauffage dans certains cas, etc. Les pneus d’hiver qu’ils chaussent peuvent aussi affecter le comportement silencieux que les conducteurs apprécient tant et sacrifier encore quelques kilomètres d’autonomie.

Voilà pourquoi il est important de faire le bon choix quand il est question de pneus d’hiver pour véhicules électriques. Bien sûr, plusieurs facteurs sont à prendre en considération : l’adhérence sur la neige et la glace, le confort de roulement, le silence, la résistance à l’usure et le prix, entre autres. Sur ce dernier point, rappelez-vous qu’il est souvent plus avantageux de payer plus cher pour un pneu de meilleure qualité. Il en va également de la sécurité sur la route.

Un autre élément dont il faut se rappeler est que les véhicules électriques sont non seulement plus lourds, mais ils ont souvent plus de puissance disponible pour une accélération rapide combinée à un freinage par récupération pour recharger la batterie lors des décélérations. Résultat : leurs pneus s’usent en moyenne 20 % plus vite que ceux d’un véhicule à moteur à combustion comparable.

Besoin de suggestions? Voici quelques-uns des meilleurs pneus d’hiver sur le marché pour les véhicules électriques.

Nokian Hakkapeliitta 10 EV

Photo: Nokian Tyres

Garantissant un maximum de confort et sécurité, ce pneu de nouvelle génération allie une adhérence hivernale supérieure (grâce à son design de « doubles crampons ») à une faible résistance au roulement et des niveaux sonores ultra faibles (grâce à la technologie SilentDrive). Sa bande de roulement est conçue pour résister à une puissance plus élevée et à un poids plus important, ce qui est idéal pour un véhicule électrique.

Michelin X-Ice Snow

Photo: Michelin

Ce pneu offre d’excellentes performances dans la neige, sur la glace et dans d’autres conditions hivernales, assurant des distances de freinage plus courtes. Selon le véhicule, la baisse d’autonomie par rapport aux pneus d’origine est de l’ordre de 5 à 7 %, ce qui est fort raisonnable. Pour un VUS électrique, considérez fortement le Michelin Pilot Alpin 5 SUV.

Pirelli Scorpion Winter Elect

Photo: Pirelli

Pirelli a créé le Scorpion Winter Elect spécialement pour les véhicules électriques afin de leur procurer une adhérence supérieure sur la neige et la glace ainsi qu'une excellente maniabilité. Il affiche une plus faible résistance au roulement que le Ice Zero FR, modèle acclamé de la marque, et son confort de conduite est supérieur.

Toyo Observe GSi-6

Photo: Toyo Tires

Tout en assurant une excellente traction dans des conditions hivernales difficiles, ce pneu vedette de Toyo est réputé pour sa faible résistance au roulement, donc une efficacité énergétique accrue. Avec sa technologie Microbit, des coquilles de noix broyées et mélangées dans la gomme du pneu ajoutent du mordant et font plaisir à l'environnement.

Yokohama iceGUARD IG53

Photo: Yokohama

En voici un autre taillé sur mesure pour les rigueurs de l’hiver, mais qui garantit un roulement silencieux et une faible résistance au roulement, en plus de s’user moins rapidement que plusieurs concurrents. Yokohama vante ses lamelles 3D de nouvelle génération et sa sous-semelle à faible génération de chaleur.

En studio : Quels pneus d’hiver faut-il privilégier pour une Chevrolet Bolt EV?