Top 10 : les meilleurs pneus d'hiver pour la saison 2021-2022

L'hiver dernier, il n'a pas été facile d'organiser notre match comparatif de pneus d'hiver, notamment à cause des mesures de confinement et du couvre-feu qui débutait chaque soir au Québec.

Les journées étaient passablement courtes pour se rendre à nos installations et faire nos tests dans la région des Laurentides. Qui plus est, à cause des aléas de la pandémie, nous avons dû déplacer certains essais dans la région de l'Outaouais. Malgré quelques contraintes, nous avons quand même pu mettre à l'épreuve plusieurs nouveautés comme le Nokian Hakkapeliitta 10 que nous avons obtenu en primeur et les Michelin X-Ice Snow, Bridgestone WS90, Continental VikingContact 7 et Toyo Observe GSi-6.

Notre match de pneus d'hiver a été réalisé au volant de VUS compacts comme le Nissan Rogue et le Honda CR-V. Nous avons testé une vingtaine de modèles de pneus d'hiver sur différentes surfaces où l'on retrouvait de la glace, de la neige durcie ou profonde, du bitume sec ou mouillé, et de nombreux nids-de-poules et crevasses pour vérifier le confort et la robustesse des pneumatiques.

Nos critères d'évaluation ont consisté à évaluer et à mesurer : la traction, les distances de freinage, le silence de roulement, le confort et le dynamisme des pneus. L'appréciation subjective et personnelle des essayeurs a aussi été prise en compte pour établir le classement quoiqu'elle représente une infime partie de la note finale.

Voici donc notre classement des 10 meilleurs pneus d'hiver pour les voitures et les petits VUS pour la saison 2021-2022!

10. Goodyear WinterCommand | Note : 79%

Goodyear est l'un des trois plus importants fabricants de pneus au monde après Bridgestone et Michelin. Reconnu pour fournir des pneus de course à la série NASCAR, Goodyear a fait ses preuves dans le segment des pneus d'hiver avec un éventail de 12 modèles qui répondent à tous les genres de véhicules. De plus, Goodyear profite de l'expertise de la division Dunlop qui a fait ses preuves chez nous avec ses modèles Winter Maxx et en Europe avec la gamme Winter Sport.

Pour les besoins de notre match comparatif, nous avons fait l'essai du WinterCommand, lequel représente un compromis entre l'Ultra Grip Winter (pneu à neige) et l'Ultra Grip Ice WRT (pneu à glace) de Goodyear. Ainsi, la sobriété de la semelle s'apparente à un pneu à glace tandis que les blocs espacés atypiques aux pneus à neige servent à évacuer la poudreuse ou la gadoue. De plus, quelques orifices parsemés dans les blocs permettent d'installer des crampons pour améliorer la traction sur les surfaces glissantes.

Pour les véhicules exigeants une cote de vitesse H ou V, il faut regarder du côté du WinterCommand Ultra dont la semelle plus agressive en forme de V comporte des blocs tissés plus serrés et non cramponnables. Qui plus est, les dimensions sont plus nombreuses. En contrepartie, le WinterCommand Ultra est environ 25% plus cher que le WinterCommand régulier. Dans un cas comme dans l'autre, ces deux pneus sont mieux adaptés à nos hivers rigoureux que l'Ultra Grip Ice WRT, lequel nous a souvent laissé sur notre appétit lors de nos tests antérieurs.

WinterCommand

38 dimensions : de 15 à 20 pouces

Profil : 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 185 à 245 mm

Cote de vitesse : T

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Semelle : directionnelle

Cramponnable : oui

Usine de fabrication : États-Unis

WinterCommand Ultra

48 dimensions : de 15 à 20 pouces

Profil : 40, 45 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 185 à 275 mm

Cote de vitesse : T, H, V

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non

Notre évaluation (Winter Command)

Freinage sur la glace : bon

Motricité dans la neige : bon

Comportement sur le sec : bon

9. Nordman 7 SUV | Note : 80%

Nordman est la marque «bon marché» de Nokian qui offre des produits moins chers que ceux de la maison-mère. Le concept n'est pas nouveau en soi puisque Firestone joue le même rôle chez Bridgestone. BFGoodrich et Uniroyal font de même chez Michelin tandis que c’est General Tire chez Continental. Cela dit, le Nordman 7 SUV n'est pas né de la dernière pluie puisqu'il était un Nokian à part entière dans son ancienne vie sous l'appellation Hakkapeliitta 7. On se rappellera que ce dernier terminait toujours bon premier lors de nos matchs comparatifs des années 2010, et ce, jusqu'à son remplacement par l'Hakkapeliitta 8 en 2015.

Le Norman 7 SUV est à son meilleur sur les surfaces glacées et davantage dans la poudreuse. En contrepartie, il est moins silencieux que le nouveau Hakkapeliitta 10 SUV ou l'Hakkapeliitta R3 SUV sur le bitume sec. Sans surprise, le bruit s'amplifie avec la présence de crampons. À vrai dire, le Norman 7 s'est avéré le pneu le plus bruyant de ce match comparatif. En plus des 36 dimensions pour les VUS et les camionnettes, le Nordman 7 régulier est offert en 35 grandeurs pour les voitures.

SUV

36 dimensions : de 15 à 20 pouces

Profil : 60, 65, 70, 75

Largeur : 205 à 285 mm

Cote de vitesse : T

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Semelle : directionnelle

Cramponnable : oui

Usine de fabrication : Russie

Régulier

35 dimensions : de 13 à 17 pouces

Profil : 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80

Largeur : 155 à 235 mm

Cote de vitesse : T

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Semelle : directionnelle

Cramponnable : oui

Usine de fabrication : Russie

Notre évaluation (SUV)

Freinage sur la glace : très bon

Motricité dans la neige : très bonne

Comportement sur le sec : moyen

8. Pirelli Ice Zero FR | Note : 82%

Pirelli propose un large éventail de pneus d'hiver comptant 9 modèles dont le nouveau Scorpion Ice Zero 2 avec des crampons installés en usine. Pour les besoins de notre comparatif, nous avons mis à l'épreuve le populaire Ice Zero FR (pour FRiction) qui s'adresse à des VUS de petite taille et des voitures de tourisme. L'équivalent à crampons de ce dernier est l'Ice Zero tandis que l'Ice Zero 2 s'adresse à des véhicules plus gros ou de haute performance chaussant des jantes jusqu'à 22 pouces de diamètre.

L'Ice Zero FR se distingue par une gomme tendre qui assure des distances de freinage courtes sur la glace et la neige durcie. Le design et le composé de la bande de roulement favorisent une tenue de route sûre et un silence de roulement exemplaire sur le bitume sec ou mouillé. En ce qui concerne les dimensions, la gamme est plus variée cette année en plus d'accueillir des nouveaux pneus de 20 pouces.

Pour obtenir une traction accrue dans la neige profonde ou les pentes glacées, mieux vaut opter pour l'Ice Zero à crampons. Toutefois, sachez que les pneus à crampons ne sont pas acceptés dans certains stationnements intérieurs et qu'ils sont autorisés uniquement du 15 octobre au 1er mai sur les routes du Québec (attention aux contraventions). Par ailleurs, l'Ice Zero à crampons a le mérite d'être moins cher que les nouveaux pneus à crampons que sont le Nokian Hakkapeliitta 10 et le Michelin X-Ice North 4 à crampons.

Ice Zero FR

43 dimensions : 14 à 20 pouces

Profil : 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 175 à 255 mm

Cote de vitesse : T, H

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : oui

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Russie

Ice Zero (à crampons)

42 dimensions : 14 à 19 pouces

Profil : 45, 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 175 à 265 mm

Cote de vitesse : T, H

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : oui

Semelle : directionnelle

Cramponnable : oui

Notre évaluation (Ice Zero FR)

Freinage sur la glace : très bon

Motricité dans la neige : bonne

Comportement sur le sec : très bon

7. Yokohama iceGuard GO75 | Note : 84%

Le mandat du récent iceGUARD G075 de Yokohama est de remplacer le modèle iG51v qui a connu une belle carrière auprès des VUS et des camionnettes. Par rapport à ce dernier, la semelle de l'iceGUARD G075 disposent de blocs moins agressifs, lesquels sont moins espacés et disposés de façon plus rectiligne. D'ailleurs, le design de la bande de roulement s'inspire de l'iceGUARD iG53 qui s'adresse à des véhicules plus petits et moins lourds.

Sur le bitume sec ou mouillé, le confort et le silence de roulement du GO75 surpassent l'iG51v dont les technologies commencent à dater. De tous les pneus inscrits à ce match, les prix du G075 sont parmi les plus bas avec ceux des Continental VikingContact 7, Goodyear WinterCommand et Pirelli Ice Zero FR. Une donnée non négligeable en ces temps économiquement difficiles. Ce pneu fabriqué au Japon représente l'un des meilleurs rapports qualité/prix de ce match.

iceGUARD GO75

47 dimensions : de 16 à 20 pouces

Profil : 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75

Largeur : 215 à 295 mm

Cote de vitesse : S, T

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Japon

iceGUARD iG53

34 dimensions : de 14 à 18 pouces

Profil : 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 175 à 245 mm

Cote de vitesse : T, H

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Japon

Notre évaluation (iceGuard GO75)

Freinage sur la glace : très bon

Motricité dans la neige : très bonne

Comportement sur le sec : bon

6. Bridgestone Blizzak DM V-2 | Note : 85%

Le Bridgestone DM-V2 n'est plus une jeunesse par rapport à ses concurrents de ce match, qui font appel à des technologies plus modernes. Néanmoins, il demeure une valeur sûre qui a fait ses preuves au fil des ans. Par rapport à son petit frère Bridgestone WS90, le DM-V2 s'adresse à des véhicules plus lourds comme des gros VUS et des camionnettes qui exigent des capacités de charges élevées. Comme les autres produits de la famille Blizzak, le DM-V2 excelle sur les surfaces glacées et enneigées avec des distances de freinage courtes comparables aux meilleurs pneus de ce match. Toutefois, la traction dans la neige profonde n'est pas aussi mordante que celle des pneus Nokian. En contrepartie, l'échelle de prix est inférieure à ces derniers.

Sur pavé sec ou mouillé, la tenue de route et le confort se situent dans la moyenne. Si la dimension recherchée est disponible dans la gamme du WS90, mieux vaut opter pour ce dernier qui est vendu moins cher. Reste à savoir si la durabilité du WS90 sera supérieure ou non à celle du DM-V2 lorsqu'il chausse un véhicule lourd. C'est un pensez-y bien!

67 dimensions : 15 à 20 pouces

Profil : 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75

Largeur : 215 à 285 mm

Cote de vitesse : R, S, T

XL (extra load ou renforcé) : Disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Japon

Notre évaluation

Freinage sur la glace : très bon

Motricité dans la neige : très bonne

Comportement sur le sec : bon

5. Continental VikingContact 7 | Note : 87%

L'introduction du VikingContact 7 a enfin permis à Continental de rattraper la concurrence en matière de pneus d'hiver. Dévoilé il y a deux ans, ce pneu s'est imposé comme étant le meilleur produit du manufacturier allemand à ce jour. Par ailleurs, si les pneus à crampons sont dans votre mire, le nouveau IceContact XTRM pourrait vous intéresser avec ses crampons installés en usine. Toutefois, sa distribution demeure assez limitée.

À l'instar du Pirelli Ice Zero, la semelle du VikingContact 7 est uniforme avec des gros blocs espacés sans nervure centrale. Si la tenue de cap pourrait être meilleure sur les chaussées sèches ou mouillées d'autoroutes à très grande vitesse, ce design permet de diminuer l'aquaplanage, d'améliorer la traction dans la gadoue et réduire les distances de freinage sur les surfaces glacées. En ce qui concerne le silence de roulement, ce Continental rivalise avec le Michelin X-Ice Snow et le Pirelli Ice Zero FR. Cela dit, le VikingContact 7 représente un choix judicieux compte tenu de son bon comportement en conduite hivernale et sa gamme de prix pondérée en ces temps d'inflation. Les dimensions sont variées et l'on compte cette année des modèles de 22 pouces.

88 dimensions : 15 à 22 pouces

Profil : 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 145 à 285 mm

Cote de vitesse : T, H

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : disponible

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Slovénie

Notre évaluation

Freinage sur la glace : très bon

Motricité dans la neige : très bonne

Comportement sur le sec : très bon

4. Michelin X-ICE Snow (ex æquo) | Note : 89%

Michelin a causé une agréable surprise en remplaçant son vieillissant X-ICE Xi3 par l'X-ICE Snow. Fabriqué au Canada, ce nouveau pneu conserve les attributs de la série X-ICE en étant l'un des plus performants sur la glace. Qui plus est, le design plus agressif de la bande de roulement le rend beaucoup plus efficace que l'ancien X-ICE Xi3 dans la neige profonde ou la gadoue. Ainsi, la semelle du X-ICE Snow adopte des blocs et des nervures plus espacés dont les formes sculptées diminuent les risques d'embourbement dans la neige tout en améliorant la traction. Même si l'X-ICE Snow conserve des épaules arrondies semblable à l'X-ICE Xi3, les gros blocs latéraux sont dotés de plusieurs lamelles qui mordent mieux en virage dans la neige.

Sur les revêtements secs ou mouillés, l'X-ICE Snow procure un bon comportement routier. Toutefois, la tenue de cap à haute vitesse est un peu moins efficace que le défunt X-ICE Xi3 lequel bénéficiait d'une large rainure centrale. Fidèle à la bonne réputation de Michelin en matière de confort et de silence de roulement, l'X-ICE Snow ne fait pas exception à la règle en étant l'un des pneus les plus doux de ce match. Les dimensions et les applications sont nombreuses et conviennent à la plupart des véhicules.

Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Michelin a aussi dévoilé un nouveau pneu à crampons appelé X-ICE North 4.

X-ICE Snow

116 dimensions : 14 à 22 pouces

Profil : 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 175 à 315 mm

Cote de vitesse : T, H

XL (extra load ou renforcé) : oui

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Canada

X-ICE North 4 (à crampons)

45 dimensions : 15 à 22 pouces

Profil : 40, 45, 50, 55, 60, 65

Largeur : 185 à 285 mm

Cote de vitesse : T

XL (extra load ou renforcé) : oui

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Semelle : directionnelle

Cramponnable : oui

Usine de fabrication : Russie

Notre évaluation (X-ICE Snow)

Freinage sur la glace : excellent

Motricité dans la neige : très bonne

Comportement sur le sec : très bon

4. Toyo Observe GSi-6 (ex æquo) | Note : 89%

Le GSi-6 une double mission chez Toyo, soit de remplacer les défunts modèles GSi-5 et Garit KX, lesquels étaient respectivement un pneu généraliste et un pneu de performance. Afin de répondre à tous les besoins des automobilistes, le dernier-né de Toyo propose 121 grandeurs en trois variantes : GSi-6, GSi-6 HP et GSi-6 LS. Le rôle du GSi-6 de base est de chausser les petites voitures et les petits VUS tandis que le GSi-6 HP s'adresse aux véhicules de performances. Quant au GSi-6 LS, il a été conçu pour les gros VUS et les camionnettes. Visuellement, la semelle des trois modèles est quasi identique. Cependant, le composé de la gomme et la structure de la carcasse sont différents afin de maximiser le comportement routier, la durabilité et la capacité de charge en fonction du tempérament des véhicules.

Lors de nos tests, le GSi-6 s'est avéré l'un des plus performants sur la glace, dans la neige et sur l'asphalte sec ou mouillé. Par rapport aux défunts GSi-5 et Garit KX, le GSi-6 s'avère plus silencieux et aussi plus confortable. La longévité sera au rendez-vous si vous respectez la permutation des pneus. Qui plus est, le réseau de distribution est solide et la gamme de prix est réaliste.

121 dimensions : 14 à 22 po

Profil : 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75

Largeur : 175 à 315 mm

Cote de vitesse : H, V

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Japon

Notre évaluation

Freinage sur la glace : excellent

Motricité dans la neige : très bonne

Comportement sur le sec : très bon

3. Bridgestone Blizzak WS90 | Note : 91%

La gamme Blizzak s'est bâtie une solide réputation au cours des 30 dernières années. Lors de son lancement au début des années 1990, le Blizzak avait révolutionné le marché des pneus d'hiver en proposant une adhérence exceptionnelle sur la glace. Si les premières générations de Blizzak usaient rapidement à cause d'une gomme trop tendre, le WS90 et ses prédécesseurs WS50, 60 70 et 80 ont tour à tour résolu cette problématique en étant de plus en plus durables. Qui plus est, le WS90 mord davantage dans la neige que l'ancien WS80. Pour ce faire, les blocs de la semelle sont plus agressifs et espacés pour une meilleure traction et une évacuation plus rapide de la gadoue et la neige hors des sillons. Finalement, ce nouveau design améliore la tenue de route sur le bitume sec ou mouillé.

Autre facteur à considérer, la gamme de prix du WS90 est plus abordable que les produits Nokian, en plus d'offrir un plus vaste réseau de distribution. Il est toutefois regrettable que le WS90 ne soit pas disponible en version «roulage à plat» ou «run flat» puisqu'il y a de plus en plus de véhicules neufs vendus sans pneu de secours.

53 dimensions : 15 à 20 pouces

Profil : 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 175 à 245 mm

Cote de vitesse : T, H

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Japon

Notre évaluation

Freinage sur la glace : excellent

Motricité dans la neige : très bonne

Comportement sur le sec : très bon

2. Nokian Hakkapeliitta R3 SUV | Note : 92%

Cette année, le Nokian Hakkapeliitta R3 SUV est relégué en deuxième position derrière le nouveau Hakkapeliitta 10 SUV, qui s'avère plus polyvalent pour affronter la neige et les rudes hivers québécois. Néanmoins, le Hakka R3 SUV demeure le meilleur pneu friction (dit à glace) de notre palmarès. En effet, l'Hakka R3 SUV a réalisé les distances de freinage les plus courtes de nos tests. Face à l'Hakka 10 SUV, le R3 SUV gagne aussi des points sur le bitume sec ou mouillé en proposant une tenue de route supérieure et des freinages mieux contrôlés lors d'un arrêt d'urgence. De même, il s'avère moins bruyant.

En contrepartie, le R3 SUV est moins silencieux que les Michelin, Continental et Pirelli; et il n'offre pas de cote de vitesse H ou V. Qu'à cela ne tienne, ce Nokian gagne d'autres points en offrant une gamme constituée presque uniquement de modèles XL à flancs renforcés lesquels résistent mieux aux nids-de-poules. De même, on retrouve différentes grandeurs offertes avec l’option roulage à plat (Run Flat). Cette année, le format 22 pouces s'ajoute à la gamme.

R3 SUV

77 dimensions : 16 à 22 pouces

Profil : 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 215 à 315 mm

Cote de vitesse : R, T

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : disponible

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Russie

R3 (régulier)

74 dimensions : 14 à 21 pouces

Profil : 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 165 à 285 mm

Cote de vitesse : Q, R, T

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : disponible

Semelle : directionnelle

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Russie

Notre évaluation (R3 SUV)

Freinage sur la glace : excellent

Motricité dans la neige : excellent

Comportement sur le sec : très bon

1. Nokian Hakkapeliitta 10 SUV | Note : 93%

Le nouveau Nokian Hakkapeliitta 10 SUV termine en première position de notre classement. Par rapport au Hakkapeliitta 9 SUV qui demeure encore disponible dans quelques grandeurs, l'Hakka 10 SUV étrenne un nouveau composé de gomme et une bande de roulement qui fait un clin d'œil à l'ancien Hakkapeliitta 8. À l'instar de ce dernier, la position en chevron (ou en V) des blocs centraux de la semelle est moins prononcée que l'Hakka 9. Toutefois, la ressemblance s'arrête là. En effet, le design de l'Hakka 10 est passablement différent en ce qui concerne la disposition des blocs et des nervures, la forme des épaulements et le nombre de lamelles.

Sans contredit, le Hakka 10 SUV est le meilleur pneu à neige de ce test. Ses blocs mordent dans la neige comme nul autre et l'évacuation de la neige se fait sur un claquement de doigts. Qu'à cela ne tienne, le Hakka 10 performe mieux sur la glace que son prédécesseur à cause de sa gomme plus tendre. Moins bruyant et plus confortable que le Hakka 9, la tenue de route sur le sec fait aussi des progrès. Pour une traction maximale dans la neige et sur la glace, la technologie «double crampons» fait un travail remarquable. Installés en usine pour une durabilité accrue, il faut noter que la présence de ces petits pics métalliques influence le confort et le silence de roulement. Qui plus est, leur utilisation peut être interdite dans les stationnements intérieurs des centres commerciaux et des immeubles à logements. Comme le Hakka R3 SUV, la gamme comprend de nombreuses dimensions, des déclinaisons à roulage à plat (Run Flat) et renforcés XL.

L'autre nouveauté du Hakka 10 cette année est l'arrivée d'une variante EV avec la technologie SilentDrive (niveau sonore ultra faible) destinée aux véhicules électriques. De plus, la conception et le développement de ce nouveau pneu ont été faits en harmonie avec l'environnement selon Nokian.

SUV

76 dimensions : 16 à 22 pouces

Profil : 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 215 à 315

Cote de vitesse : T

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : disponible

Semelle : directionnelle

Cramponnable : oui

Usine de fabrication : Russie

Régulier

44 dimensions : 14 à 20 pouces

Profil : 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65

Largeur : 175 à 275

Cote de vitesse : T

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : disponible

Semelle : directionnelle

Cramponnable : oui

Usine de fabrication : Russie

EV (véhicule électrique)

25 dimensions : de 18 à 21 pouces

Profil : 30, 35, 40, 45, 50, 55

Largeur : 215 à 295

Cote de vitesse : T

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : disponible

Semelle : directionnelle

Cramponnable : oui

Usine de fabrication : Russie

Notre évaluation (SUV)

Freinage sur la glace : excellent

Motricité dans la neige : excellent

Comportement sur le sec : très bon

L'auteur tient à remercier le journaliste automobile Michel Poirier-Defoy pour son expertise et sa précieuse collaboration dans la réalisation de ce match comparatif. Nos sincères remerciements également à Honda Canada et Nissan Canada pour les prêts du Honda CR-V et du Nissan Rogue. De même, nous tenons à remercier Atelier Yvon Lanthier (Saint-Jérôme) et RC Performance (Ripon) pour l'entreposage, le montage et démontage des pneus; et les concessionnaires Honda de Boucherville et Coupal & Brassard (Nissan) de Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu pour les prêts des roues en acier.

