Top 10 : les meilleurs pneus « toutes conditions climatiques » homologués pour l'hiver

En complément à notre match comparatif 2020-2021 de « vrais » pneus d'hiver, nous avons profité de l'occasion lors de nos tests réalisés en janvier et février derniers pour mettre à l'épreuve des produits nouveau genre appelés « toutes conditions climatiques ».

Ces pneumatiques gravés du pictogramme obligatoire représentant une montagne et un flocon de neige sont homologués pour l'hiver, mais peuvent aussi être utilisés durant les trois autres saisons de l'année - incluant les fortes chaleurs estivales. Il va sans dire que les pneus toutes conditions climatiques n'offrent pas la même traction sur la glace et dans la neige comme un pneu d'hiver conventionnel. Qu'à cela ne tienne, nous avons découvert lors de nos essais que certains de ces pneus pouvaient s'avérer aussi performants sinon supérieurs à des pneus d'hiver bas de gamme.

Ce n'est pas la première fois que les manufacturiers proposent des pneus qui peuvent rouler en hiver comme en été. Au début des années 80, les plus vieux se rappelleront tout le battage publicitaire qui avait entouré la commercialisation des pneus « quatre saisons ». À l'époque, il s'agissait d'un grand coup de marketing puisque 40 ans plus tard l'appellation « quatre saisons » est restée. N'eut été le gouvernement du Québec qui a obligé l'installation de pneus d'hiver homologués en 2008, il y aurait encore des automobilistes québécois qui utiliseraient en hiver des pneus quatre saisons en croyant à tort qu'ils sont en sécurité. Cela dit, les nouveaux pneus toutes conditions climatiques n'ont rien à voir avec les classiques pneus quatre saisons. Les technologies ont progressé au cours de la dernière décennie en matière de design et de composantes (caoutchouc, silice, adjuvants chimiques, etc.).

Certes, les pneus toutes conditions climatiques n'égaleront jamais les performances des meilleurs pneus d'hiver. Mais là n'est pas leur but ni leur raison d'être. Ces pneus ont été conçus pour répondre aux besoins spécifiques de différentes clientèles, notamment les propriétaires de camionnettes et de fourgons commerciaux, les flottes de véhicules de location, les automobilistes faisant peu de kilométrage par année, les automobilistes ne sortant pas des grands centres urbains et les automobilistes dont le véhicule est en fin de location.

Il va sans dire que les snowbirds qui vont habituellement en Floride, avant ou après le temps des Fêtes (quand il n’y a pas de pandémie, on s'entend), pourraient être attirés par les pneus toutes conditions climatiques. D'une part, ces pneus leur permettront d'éviter de demander à la SAAQ un certificat temporaire pour rouler au Québec avec un véhicule sans pneus d’hiver. D'autre part, ces pneus leur permettront d’épargner temps et argent en montage et démontage des roues.

Les pneus toutes conditions climatiques que nous avons mis à l'essai ont circulé sur des routes dans la région des Laurentides, où on retrouvait de la glace, de la neige durcie ou profonde et de l’asphalte sec ou mouillé. Nos critères d'évaluation ont consisté à tester:

la traction dans la neige et sur la glace

le freinage sur les surfaces glissantes

le silence de roulement

le confort et le dynamisme des pneus

Les tests ont été réalisés au volant de VUS compacts, soit un Honda CR-V et un Nissan Rogue. Bien entendu, nous n'avons pas testé les pneus en été, donc nous ne pouvons pas nous prononcer sur leur comportement et leur endurance à des températures estivales dépassant 25 degrés Celsius.

Notez que les pneus toutes conditions climatiques, contrairement aux pneus d'hiver, arborent les indices UTQG (Uniform Tire Quality Grading ou Classement uniforme de la qualité des pneus) inscrits sur leurs flancs comme les pneus d'été. Autrefois une référence reconnue, ces indices visent à informer les consommateurs sur certaines caractéristiques d'un pneu, à savoir : la cote d'usure présumée (treadwear), l'adhérence (traction) et la résistance à la chaleur (température). On peut accorder une certaine véracité à ces indicateurs qui s'avèrent très utiles. Maintenant, voyons notre Top 10 de la dernière à la première place!

10. BFGoodrich Advantage T/A Sport LT

Photo: Jean-François Guay

De visu, l'Advantage T/A Sport LT de BFGoodrich ne passe pas inaperçu avec sa bande de roulement aux épaules arrondies et ses gros blocs extérieurs qui débordent légèrement sur ses flancs. Blague à part, on a l'impression qu'il s'agit d'un pneu géant de moto! Le design de ce pneu toutes conditions climatiques ne fait pas dans la demi-mesure comme son célèbre frère T/A KO2 qui a été conçu pour chausser des camionnettes. Par rapport à ce dernier, l'Advantage T/A Sport LT courtise les propriétaires de VUS et de camionnettes qui veulent un pneu plus singulier.

Il faut savoir que l'Advantage T/A Sport LT n'est pas vraiment nouveau puisqu'il est dérivé d'un ancien pneu quatre saisons de BFGoodrich auquel les ingénieurs ont ajouté de la silice dans le composé de caoutchouc afin de rendre la gomme plus tendre à basse température. Le même traitement a été fait au T/A KO2 il y a quelques années. S'il obtient la note de passage dans la neige légère, l'Advantage T/A Sport LT n'est pas à son meilleur sur la glace avec des distances de freinage interminables. Il va sans dire que ses capacités diminuent à mesure que la température descend sous le point de congélation. Bref, nous recommandons ce pneu seulement si vous faites peu de kilométrage en hiver. En revanche, la durabilité, le look et la robustesse de ce pneu se feront apprécier durant les trois autres saisons de l'année.

40 dimensions : de 16 à 22 pouces

Profil : 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

Largeur : 145 à 275 mm

Cote de vitesse : T, H, V, W, Y

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Semelle : conventionnelle

UTQG : 700-B-A

Usine de fabrication : États-Unis

9. Cooper Discoverer Enduramax

Photo: Courtoisie

Cooper est un manufacturier américain qui a acquis une bonne réputation dans le secteur des pneus de remplacement. Si les produits Cooper sont connus aux États-Unis, ces derniers sont plutôt méconnus au Canada et au Québec. Pourtant , qui ne connaît pas les marques MotoMaster (Canadian Tire) et Hercules dont plusieurs produits sont fabriqués par Cooper? Il est juste dommage que la marque Cooper ne soit pas plus active chez nous car la gamme comprend des pneus d'hiver et d'été passablement intéressants.

Cooper offre deux modèles de pneus homologués toutes conditions climatiques : le Discoverer Enduramax et le Discoverer AT3 4S; le premier est destiné aux VUS alors que le second vise le segment des VUS grand format et des camionnettes. Le look du Discoverer AT3 4S s'apparente à un pneu à neige à cause de ses gros blocs espacés, tandis que le Discoverer Enduramax ressemble à un pneu d'été avec sa semelle moins sculptée. Il va sans dire que les ingénieurs ont ajouté quelques additifs chimiques dans le composé du caoutchouc de ces deux pneumatiques afin qu'ils adhèrent mieux aux surfaces glacées que les pneus quatre saisons. Cela dit, le principal attrait du Discoverer Enduramax demeure son prix compétitif et sa douceur de roulement. À l'instar du Goodyear Assurance Weather Ready, il faut cependant y penser deux fois avant d'opter pour ce genre de pneu au Québec où les hivers sont réputés rigoureux. Compte tenu de l'UTQG, le Discoverer Enduramax (640-A-A) devrait s’user moins vite que le Discoverer AT3 4S (620-A-B) lors des chaleurs estivales.

Discoverer Enduramax

33 dimensions : de 16 à 20 pouces

Profil : 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 215 à 245 mm

Cote de vitesse : H, V

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Semelle : directionnelle

UTQG : 640-A-A

Photo: Courtoisie

Discoverer AT3 4S

33 dimensions : de 15 à 22 pouces

Profil : 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75

Largeur : 215 à 285 mm

Cote de vitesse : T, H

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Semelle : conventionnelle

UTQG : 620-A-B

Usine de fabrication : États-Unis

8. Goodyear Assurance Weather Ready

Photo: Jean-François Guay

Pour éviter d'attirer l'attention sur ce nouveau produit, Goodyear est entré dans le segment des pneus toutes conditions climatiques sur la pointe des pieds... Pour nous convaincre que l'Assurance Weather Ready est un pneu homologué pour l'hiver, nous avons dû regarder à plusieurs reprises le pictogramme de la montagne et du flocon estampillé sur son flanc! Par la suite, nous l'avons examiné sous toutes ses coutures pour voir les différences avec un pneu d'été (ou trois saisons si vous préférez).

Certes, les rainures sont suffisamment espacées pour l'évacuation de l'eau tandis que la semelle de type asymétrique s'accroche bien au bitume sec ou mouillé. Même si la présence d'huile de soja dans la composition du caoutchouc permet à ce dernier de demeurer souple à basse température, les lamelles transversales ne sont pas assez nombreuses pour permettre à la bande de roulement de coller efficacement à la glace. Somme toute, ce pneu convient à des régions comme la Colombie-Britannique ou certains États chez nos voisins du Sud où les hivers sont réputés être plus doux qu'au Québec. À cause de son excellente cote d'usure de 700, la gomme devrait résister à l'asphalte brûlant lors des chaudes journées d'été.

40 dimensions : de 15 à 20 pouces

Profil : 45, 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 195 à 265 mm

Cote de vitesse : T, H, V

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Semelle : asymétrique

UTQG : 700-B-A

Usine de fabrication : Chili

7. Pirelli Scorpion All Terrain Plus

Photo: Jean-François Guay

L'éventail des dimensions est habituellement illimité chez Pirelli. Cependant, le Scorpion All Terrain Plus fait exception à la règle avec un inventaire réduit à 22 dimensions lesquelles visent à chausser des gros VUS et des camionnettes. Côté design, le Scorpion A/T Plus est un pneu toutes conditions climatiques au style agressif qui se reconnaît à sa bande de roulement parsemée de gros blocs. Le design ressemble à un véritable pneu à neige, ce qui tranche avec ses rivaux dont la plupart ont des semelles plutôt lisses.

Sans surprise, ce Pirelli se défend assez bien dans la neige (et la boue en conduite hors route). Toutefois, on aurait aimé que la gomme ait plus d'adhérence sur les surfaces glacées où les distances de freinage sont relativement longues. Sur le bitume sec ou mouillé, ce pneu toutes saisons performe bien d'autant plus que son silence de roulement est surprenant si l'on tient compte de ses gros blocs. S'il ne se retrouve pas en sixième place de notre classement, c'est parce que le Vredestein Quadra Trac 5 s'avère plus polyvalent avec sa centaine de dimensions, et moins cher aussi. Si vous êtes propriétaire d'un VUS grand format, le Scorpion All Terrain Plus est un modèle à considérer si vous faites peu de kilométrage par année.

22 dimensions : 16 à 20 pouces

Profil : 55, 60, 65, 70, 75, 80

Largeur : 225 à 285 mm

Cote de vitesse : R, T, H

XL (extra load ou renforcé) : non

Semelle : conventionnelle

UTQG : 640-A-B

Usine de fabrication : Brésil

6. Vredestein Quatrac 5

Photo: Jean-François Guay

Plutôt méconnue chez nous, la marque Vredestein est populaire en Europe où elle roule sa bosse depuis plus de 100 ans. Cette marque néerlandaise (Pays-Bas) est devenue une filiale du manufacturier indien Apollo Tyres en 2009. Vredestein a une bonne réputation en matière de pneus d'hiver avec ses modèles Snowtrac 5, Wintrac, Wintrac Ice et Wintrac Pro. Pour répondre aux besoins des automobilistes européens, le segment des pneus toutes conditions climatiques existe depuis longtemps chez Vredestein.

La gamme est variée avec ses modèles Quatrac Pro et Quatrac 5. Ce dernier répond aux nombreux besoins des marchés européens et nord-américains en offrant un large éventail de 128 dimensions. À nos tests, le Quadrac 5 s'est avéré l'un des meilleurs sur le sec et le mouillé avec une bonne résistance à l'aquaplanage. Les distances de freinage sur les surfaces glacées étaient correctes mais il a surtout gagné des points en slalom dans la neige. Le seul bémol est la petitesse de son réseau de distribution et sa faible cote d'usure de 400 qui oblige à respecter scrupuleusement l'agenda des permutations en été.

128 dimensions : de 14 à 20 pouces

Profil : 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75

Largeur : 215 à 285 mm

Cote de vitesse : T, H, V

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Semelle : asymétrique

UTQG : 400-A-A

Usine de fabrication : Hollande

5. Firestone WeatherGrip

Photo: Jean-François Guay

Il est plutôt rare que l'on encense Firestone qui est la seconde division de Bridgestone. Non pas que cette marque n'offre pas de bons produits, au contraire, sauf que Firestone hérite habituellement des vieilles technologies de la maison-mère. Cela dit, Bridgestone n'a actuellement aucun représentant dans le segment des pneus toutes conditions climatiques.

Cette tâche a donc été dévolue à Firestone et son nouveau WeatherGrip. D'entrée de jeu, mentionnons que ce pneumatique s'est avéré notre coup de cœur de ce comparatif. Joliment dessinée, la bande de roulement s'apparente à celle d'un pneu d'hiver avec ses blocs en diagonale et ses nombreuses entailles à l'horizontale. Le WeatherGrip offre des distances de freinage raisonnables sur les surfaces glacées à condition que le mercure ne descende pas sous -10 degrés Celsius. La traction dans la neige légère est correcte sauf qu'il éprouve des problèmes dans la neige profonde ou durcie. L'indice d'usure de 640 et la cote « A » pour la température semblent prometteurs en été, mais il faudra attendre que cette nouveauté fasse ses preuves avant de se prononcer définitivement.

33 dimensions : de 16 à 18 pouces

Profil : 45, 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 195 à 235 mm

Cote de vitesse : H, V

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Semelle : directionnelle

UTQG : 640-B-A

Usine de fabrication : Costa Rica

4. Yokohoma Geolandar A/T GO15

Photo: Jean-François Guay

Si vous recherchez un pneu toutes conditions climatiques pour une voiture de tourisme ou de performance, vous devrez vous rabattre sur une autre marque que Yokohama puisque le Geolander A/T G015 est un pneu de camion visant à chausser des VUS, des fourgonnettes et des camionnettes de tout acabit. Au premier coup d'œil, ce pneu d'aspect robuste avec ses épaules carrées et ses blocs sculptés et espacés ressemble davantage à un pneu d'hiver qu'à un pneu toutes conditions climatiques.

C'est pourquoi il ne faut pas seulement se fier au look d'un pneu pour déterminer ses aptitudes hivernales. Même s'il s’en sort bien dans la neige et sur la glace, le Geolander A/T GO15 perd de sa superbe au fur et à mesure que la température extérieure descend sous la barre des -10 degrés Celsius. En effet, le durcissement du caoutchouc étire les distances de freinage sur le bitume froid ou glacé. À noter que l'éventail des dimensions est sans fin, il est même offert en version LT (Light truck) pour les camions commerciaux. On retrouve aussi des pneus démesurés (High Flottation) avec une hauteur de 30, 31, 33 et 35 pouces et des largeurs jusqu'à 325 millimètres. L'indice d'usure de 600 permet de croire que la semelle ne s'usera pas prématurément sauf que la cote «B» pour sa résistance aux chaleurs de l'été laisse supposer que la gomme pourrait fondre comme neige au soleil en cas d'utilisation excessive.

76 dimensions : de 15 à 20 pouces

Profil : 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

Largeur : 225 à 325 mm

Cote de vitesse : E, R, T, S, H

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Semelle : conventionnelle

UTQG : 600-A-B

Usine de fabrication : Thaïlande

3. Toyo Celsius

Photo: Jean-François Guay

Toyo propose une large gamme de pneus toutes conditions climatiques. Les modèles inscrits à notre match étaient le Celcius et le Celcius CUV destinés aux berlines, VUS et camionnettes alors que les modèles Open Country ATII CV, Open Country et M-55 sont conçus pour chausser des véhicules commerciaux.

Le Celcius et le Celcius CUV permettent à Toyo de mettre le pied sur la troisième marche de notre podium en compagnie de Nokian et Michelin. Par rapport à ces derniers, les pneus Celcius gagnent des points en ce qui concerne le budget grâce à une échelle de prix plus abordable. Même si la semelle asymétrique des Celcius ressemble à un pneu d'été, leur adhérence sur les surfaces glissantes est comparable à certains pneus d'hiver à caractère économique. En contrepartie, ils sont moins efficaces que les Nokian et les Michelin dans la neige. Le principal point négatif est la cote d'usure de 440 pour le Celcius et de 520 pour le Celcius CUV. En effet, seront-ils en mesure de résister à la chaleur estivale malgré leur cote « A » de température? Une chose est sûre, les automobilistes qui désirent étirer la durée de vie de ces pneus devront adopter une conduite placide et veiller à respecter le calendrier des permutations.

Celcius

54 dimensions : de 14 à 20 pouces

Profil : 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75

Largeur : 185 à 255 mm

Cote de vitesse : T, H, V, W

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Semelle : asymétrique

UTQG : 440-A-A

Usine de fabrication : États-Unis

Celcius CUV

54 dimensions : de 16 à 20 pouces

Profil : 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 225 à 275 mm

Cote de vitesse : S, T, H, V

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Semelle : asymétrique

UTQG : 520-A-A

Usine de fabrication : États-Unis

2. Michelin CrossClimate

Photo: Jean-François Guay

La nouvelle gamme CrossClimate de Michelin comprend quatre modèles : le CrossClimate pour les voitures de tourisme et les petits VUS, le CrossClimate SUV pour les VUS et les fourgonnettes, l'Agilis CrossClimate pour les camionnettes et le récent CrossClimate2 pour les voitures et les VUS haut de gamme. Le modèle que nous avons essayé est le CrossClimate SUV. Par rapport à la plupart de ses rivaux dont la semelle lisse s'apparente parfois à un pneu d'été, celle du CrossClimate incorpore des blocs plus agressifs. Lors de nos tests, la tenue de route et les distances de freinage sur le sec et le mouillé étaient parmi les meilleures. Ce pneumatique s'est également bien débrouillé dans la neige légère pour ensuite perdre quelques points dans la neige plus épaisse. Quoi qu'il en soit, il a éclipsé plusieurs pneus d'hiver bon marché que nous avons essayés. Comme les autres produits Michelin, le confort est au rendez-vous; cependant, le niveau sonore est relativement élevé à cause du design de la semelle.

CrossClimate SUV

20 dimensions : de 16 à 20 pouces

Profil : 45, 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 215 à 275 mm

Cote de vitesse : H, V, W, Y

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Semelle : directionnelle

UTQG : 580-A-A

Usine de fabrication : France

CrossClimate

11 dimensions : de 15 à 18 pouces

Profil : 40, 45, 50, 55, 60, 65

Largeur : 195 à 245 mm

Cote de vitesse : V, W, Y

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Semelle : directionnelle

UTQG : 600-A-A

1. Nokian WR

Photo: Jean-François Guay

Nokian n'est pas un nouveau venu dans la conception de pneus toutes conditions climatiques puisqu'il a été l'un des premiers manufacturiers a commercialisé ce genre de pneumatiques pour répondre aux besoins des pays européens où les hivers sont moins rigoureux qu'au Québec et dans les pays scandinaves. La gamme WR de Nokian est composée des modèles suivants : le WR G4 pour les voitures de tourisme et de performance, le WR G3 SUV pour les VUS et les camionnettes, le WR G4 SUV pour les VUS de performance et le WR C3 pour les véhicules commerciaux. En ce qui nous concerne, nous avons essayé le WR G4 SUV et le WR G3 SUV; le premier se distingue par le design asymétrique de sa semelle alors que le second adopte une semelle directionnelle dont le look s'inspire d'un pneu d'hiver.

Lors de nos tests, le comportement du WR G3 SUV a éclipsé des pneus d'hiver de renom dans la neige, sur la glace et l'asphalte mouillé. Par contre, il s'est avéré bruyant sur le sec à vitesse d'autoroute et sa résistance au roulement est assez prononcée. Quant au WR G4 SUV, la semelle asymétrique a excellé sur les revêtements secs et mouillés en plus d'offrir un bon silence de roulement et une faible résistance au roulement. En contrepartie, la semelle du WR G4 SUV ne peut se targuer d'offrir autant de mordant dans la neige et sur la glace que le WR G3 SUV. En résumé, ces deux pneus déclassent plusieurs pneus d'hiver bon marché. Toutefois, l'automobiliste prévoyant devra bien évaluer ses besoins avant de s'en porter acquéreur car leurs performances hivernales ne supplantent pas celles des bons pneus d'hiver.

La cote d'usure (treadwear) de 740 du WR G4 SUV est impressionnante, ce qui laisse croire que la longévité de ce pneu ne devrait pas être trop affectée par les grosses chaleurs estivales. Pour sa part, le WR G3 SUV affiche un indice d'usure de 600, donc il devrait s’user plus rapidement que le WR G4 SUV. Qu'à cela ne tienne, prenez note que les pneus toutes conditions climatiques (peu importe la marque ou le modèle) conviennent essentiellement aux automobilistes qui font peu de kilométrage. Alors, si vous parcourez plus de 10 000 km en été, il est peut-être préférable de passer votre tour.

WR G4 SUV

42 dimensions : de 16 à 20 pouces

Profil : 45, 50, 55, 60, 65, 70

Largeur : 215 à 275 mm

Cote de vitesse : H, V

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Semelle : asymétrique

UTQG : 740-A-A

Usine de fabrication : Russie

Photo: Jean-François Guay

WR G3 SUV

40 dimensions : de 15 à 21 pouces

Profil : 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75

Largeur : 215 à 275 mm

Cote de vitesse : T, H, V

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Semelle : directionnelle

UTQG : 600-A-A

Usine de fabrication : Russie

Qu’est-ce que l’UTQG?

L’UTQG (pour Uniform Tire Quality Grading ou Classement uniforme de la qualité des pneus) est le système de classement des pneus qui fournit les informations suivantes : usure de la semelle (treadwear), adhérence (traction) et température. Chaque manufacturier fait ses propres tests et décerne ensuite une cote UTQG. Ces indices que l'on trouve sur le flanc des pneus servent à comparer des pneus au sein d'une même marque; et conviennent plus ou moins à confronter des pneus de marques rivales entre eux.

Usure de la semelle (treadwear) : selon les normes qui régissent l'industrie des pneumatiques, une cote de 600 permet en principe d'évaluer qu'un pneu va s'user deux fois moins vite qu’un pneu coté 300. Plus l'indice de la semelle est élevé, plus la durée de vie du pneu est longue.

Adhérence (traction) : cet indice indique l'adhérence d'un pneu sur un bitume mouillé. La cote maximale est exprimée par les lettres AA, suivent les lettres A, B et C. L'indice B est le minimum acceptable alors que le C est à éviter.

Température : la cote A est la plus haute, elle désigne la résistance d’un pneu à l'échauffement et à sa capacité de dissiper la chaleur lors d'un usage intense. La cote B correspond à la performance minimale acceptable par un consommateur alors que la cote C est à éviter.

L'auteur tient à remercier le journaliste automobile Michel Poirier-Defoy pour son expertise et sa précieuse collaboration dans la réalisation de ce match comparatif. Nos sincères remerciements également à Honda Canada et Nissan Canada pour les prêts du Honda CR-V et du Nissan Rogue. De même, nous tenons à remercier Station service ESSO St-Jérôme (Yvon Lanthier) pour l'entreposage, le montage et démontage des pneus; et les concessionnaires Honda de Boucherville et Coupal & Brassard (Nissan) de Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu pour les prêts des roues en acier. Sans eux, ce match n'aurait pas été possible!