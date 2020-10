Pneus d’hiver obligatoires : n'oubliez pas, la date a changé!

Depuis plus de 10 ans, les Québécois doivent obligatoirement chausser leur voiture de pneus d’hiver durant la saison froide.

Cela dit, la date limite pour faire installer ses pneumatiquyes d'hiver a changé en 2019 et certaines personnes ne semblent toujours pas au courant! On vous rappelle donc que la date limite est désormais fixée au 1er décembre, et non au 15 décembre comme c'était le cas auparavant.

Les pneus d'hiver devront ensuite demeurer en place jusqu’au 15 mars inclusivement, après quoi il sera légal de retourner vers des pneumatiques estivaux.

Rappelons que ces dates représentent des limites établies par la loi, et non pas une suggestion. Il est plutôt conseillé de faire installer des pneus d’hiver sur sa voiture dès la fin du mois d’octobre et de ne pas les faire retirer avant la fin du mois d’avril.

Rappelez-vous que l’hiver arrive souvent sournoisement. Et au printemps, quand on croit que la neige est finalement derrière nous, Dame Nature a souvent une dernière tempête dans sa manche!

En vidéo: déjà le temps de penser aux pneus d'hiver