Michelin e.PRIMACY : le premier pneu carboneutre au monde

Les constructeurs automobiles multiplient les efforts pour être plus respectueux de l’environnement. Certains ont même annoncé leurs plans pour devenir carboneutres d’ici la fin de la prochaine décennie. Mais ils ne sont pas les seuls.

Le fabricant de pneus Michelin, qui a lancé le premier pneu écolo à faible résistance au roulement en 1992, va maintenant beaucoup plus loin avec le nouveau Michelin e.PRIMACY, dont l’écoresponsabilité est poussée au point d’en faire le premier pneu carboneutre à l’achat au monde.

Ainsi, dans toutes les phases de sa production, de l’extraction des matières premières en passant par la fabrication et la distribution, le bilan des émissions de CO2 est neutre. Le tout est rendu possible grâce à l’utilisation de matériaux renouvelables ou recyclés dans la composition, mais surtout à des projets de replantation d’arbres et d’installation de fours moins énergivores dans plusieurs pays du monde. Ces projets seront poursuivis jusqu’à l’élimination complète des émissions concernées.

Photo: Michelin

En outre, avec l’aide de ses divisions et partenaires dans certains marchés, comme Lehigh Technologies (basée à Atlanta), Michelin veille au recyclage du pneu en fin de vie.

Pour ce qui est du rendement du pneu sur la route, la compagnie dit avoir atteint une résistance au roulement ultra faible pour un maximum d’efficacité énergétique du véhicule sans compromettre les attributs de performance et de sécurité (il est classé A en terme d’efficacité énergétique et B en terme d’adhérence sur sols mouillés).

D’après ses calculs, le e.PRIMACY permettra au conducteur de réduire sa consommation de carburant de 0,21 L/100 km, soit un gain d’environ 80 euros (125 $) sur la durée de vie du pneu. Installé sur une voiture électrique, il contribuera à augmenter l’autonomie d’environ 7%, ce qui représente 30 kilomètres pour un modèle ayant une autonomie de 400 kilomètres.

Photo: Michelin

Au menu : une technologie de gomme comprenant un élastomère unique avec une élasticité élevée, une conception mince spécifique de la ceinture du pneu, une couche super étanche à faible dissipation d’énergie appelée Energy AirShield, ainsi que des flancs CoolRunning qui absorbent moins d’énergie lors de leur flexion.

Commercialisé à compter du printemps 2021 en 56 tailles variant de 15 à 20 pouces, le Michelin e.PRIMACY n’est bien sûr qu’un début. Il ouvre la voie à une nouvelle génération de produits durables et écoresponsables qui, espérons-le, serviront de modèles aux autres fabricants de pneus.

