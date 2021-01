Des pneus neufs fabriqués il y a deux ans sont-ils encore neufs?

On me propose des pneus neufs, mais dont la fabrication date maintenant de deux ans. Est-ce négligeable ou devrais-je opter pour d’autres pneumatiques?

Bonjour Claude,

Il est prouvé qu’après cinq ans, un pneu commence à perdre tranquillement de son adhérence. Ainsi, la réponse à votre question se trouve surtout dans l’utilisation que vous faites de votre véhicule : si vous comptez conserver ces pneus pour plus de trois ou quatre ans, il serait préférable de vous diriger vers un pneu dont la date de fabrication est plus récente. En revanche, si vous roulez énormément et que vous usez vos pneumatiques à l’intérieur de deux ou trois ans, vous pouvez vous procurer ces derniers sans crainte.

Retenez cependant qu’il est mieux d’opter pour un pneu un peu plus « âgé », mais de bonne qualité, que pour un pneu fraîchement sorti de l’usine, mais de qualité médiocre. Vous constaterez la différence au niveau de la tenue de route, du freinage, du niveau sonore et du confort.

