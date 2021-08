Que pensez-vous d’une Nissan Leaf d'occasion pour 9 000 $?

Balado : des voitures électriques usagées pour 5000 $

Pour plusieurs, les voitures électriques demeurent trop chères et réservées aux plus nantis. Quand on regarde les prix des modèles neufs, force est d’admettre que les véhicules à essence demeurent plus abordables, du moins à l’achat. Or, sur le marché d’occasion, il est possible de trouver des modèles électriques pour …