Nissan Leaf : déjà 500 000 voitures assemblées

C’est à l’occasion de la Journée mondiale des véhicules électriques que Nissan a assemblé sa 500 000e Leaf.

Le tout s’est déroulé à l’usine de Sunderland, en Angleterre, près d’une décennie après l’arrivée de cette compacte électrique sur le marché. Rappelons que la Leaf a vu le jour en 2011.

Le véhicule sera ensuite livré à la Maria Jansen. Il ne s’agit pas d’une première Leaf pour cette Norvégienne. En effet, dans le communiqué émis par Nissan, elle déclare que « Mon mari et moi avons acheté notre première Nissan LEAF en 2018, et nous avons été comblés ».

Soulignons que pour 2020, la Nissan Leaf peut être livrée en version SV, S Plus, SV Plus et SL Plus. En optant pour sa version de base, on a droit à une batterie au lithium-ion de 40 kWh qui lui procure 243 km d'autonomie. La capacité s’élève à 62 kWh (363 km) dans le cas des versions Plus.