Problèmes de toit inquiétants pour le Ford Bronco

La seule chose que craignaient les Gaulois, c’est que le ciel leur tombe sur la tête. Peut-on en dire autant des premiers clients du nouveau Ford Bronco 2021? Chose certaine, le toit du véhicule est de plus en plus une source de frustrations et d’appréhensions.

Dans un premier temps, rappelons que la pandémie a sérieusement affecté le fournisseur allemand Webasto, qui n’arrive tout simplement pas à répondre à la demande pour le toit rigide de couleur assortie. Les premiers exemplaires munis du toit en question ne pourront être livrés que pour l’année-modèle 2022.

En attendant, les acheteurs qui reçoivent leur Bronco ont à la place un toit souple avec un « ensemble de préparation pour toit rigide » (non disponible pour les modèles à deux portes) ou encore un toit gris « teinté dans la masse ».

Ce dernier fait maintenant l’objet de critiques, notamment sur le forum Bronco6G où au moins deux utilisateurs ont signalé des défauts importants.

Photo: Bronco6G

Photos à l’appui, l’un d’eux parle d’égratignures et de séparations qui se forment sur le toit et les rebords sans qu’il y ait eu contact. Un autre mentionne que des lignes en forme d’alvéoles ou en peau de serpent finissent par se voir à la surface, comme si la structure devenait exposée. Il a fait ce constat après avoir ciré le toit du Bronco.

Photo: Bronco6G

Une troisième publication montre même des images de Bronco à deux portes près de l’usine du Michigan et il est écrit « Bad Roof » (toit défectueux) dessus.

Tout ceci est évidemment inquiétant et laisse croire que les contrôles de qualité n’ont pas tous été bien effectués dans la précipitation pour lancer le véhicule sur le marché. Un porte-parole de Ford a quand même déclaré à des médias américains que la compagnie fait toujours des inspections de qualité avant la livraison et s’assure que ses clients reçoivent un produit de la plus haute qualité.

En attendant que le mystère soit élucidé, les livraisons de Bronco à toit rigide gris se poursuivent. Ford dit rester à l’écoute et prêt à accommoder, avec l’aide de ses concessionnaires, tout client qui affirme rencontrer des problèmes avec le véhicule.

