Jeep Cherokee 2021 et Ford Bronco Sport 2021 : comparons les chiffres

Les noms Cherokee et Bronco sont bien connus dans le monde de l’automobile grâce à leur présence qui a marqué les époques. Aujourd’hui, le Jeep Cherokee entame sa septième année sur le marché sous la même mouture, et le Ford Bronco Sport commence sa carrière dans l’ombre de son grand frère, le Bronco.

Comment ces deux VUS compacts se comparent-ils? Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications.

Groupes motopropulseurs : avantage Jeep Cherokee

Photo: William Clavey

Commençons avec le Ford Bronco Sport. Bien que toutes les moutures soient munies d’un rouage intégral et d’une transmission à huit rapports, le VUS est offert avec le choix de deux motorisations.

D’entrée de gamme, l’utilitaire arrive avec un moteur trois cylindres turbocompressé de 1,5 litre qui génère 181 ch et 190 lb-pi de couple. Les modèles haut de gamme abritent plutôt un quatre cylindres de 2,0 litres turbo qui monte la cavalerie à 245 ch et le couple à 275 lb-pi.

Face à ces données, le Jeep Cherokee offre trois moteurs et trois types de rouages à quatre roues motrices. De base, le VUS est propulsé par un quatre cylindres de 2,4 litres développant 180 ch et 171 lb-pi de couple. C’est la seule version qui peut être équipée d’un rouage à traction.

Comme pour le Bronco Sport, il est possible d’opter pour des variantes plus puissantes. D’un côté, le Cherokee peut héberger un moteur quatre cylindres 2,0 litres turbo de 270 ch et 295 lb-pi de couple. De l’autre, le constructeur offre toujours un V6 de 3,2 litres. La puissance s’affiche à 271 ch alors que le couple est de 239 lb-pi. Tous les Cherokee sont dotés d’une transmission à neuf rapports.

Grâce à la multiplicité des groupes motopropulseurs et des puissances généralement supérieures, le Jeep Cherokee remporte la mise.

Consommation : avantage Ford Bronco Sport

Photo: Ford

Puisque le Bronco Sport arrive de série avec un plus petit moteur (trois cylindres), celui-ci est plus écoénergétique que le Cherokee. En effet, les données de Ressources naturelles Canada montrent que le VUS affiche une consommation moyenne de 8,9 L/100 km avec son moteur de base et de 10,1 L/100 km avec sa motorisation optionnelle à quatre cylindres.

Du côté du Cherokee, c’est plus compliqué en fonction des multiples options offertes grâce aux divers rouages intégraux.

Le modèle d’entrée de gamme – équipé d’un 2,4 litres – consomme entre 9,3 et 9,8 L/100 km. Quant au V6, celui-ci affiche plutôt des cotes variant entre 10,2 et 11,5 L/100 km. Finalement, la version turbocompressée (2,0 litres) retrouvée notamment dans les moutures plus huppées boit entre 9,1 et 10,2 L/100 km.

Côté pratique : égalité

Photo: Ford

Sur le plan pratique, il s’agira principalement de savoir si le consommateur cherche un meilleur espace de chargement ou une capacité de remorquage supérieure.

En ce sens, les dimensions du coffre du Bronco Sport sont plus volumineuses, puisque le véhicule est plus haut et plus large que le Cherokee. Ainsi, le Ford peut entreposer entre 920 et 1 846 litres de bagages, dépendamment si les sièges sont abaissés ou non. Les données sont plutôt de 782 à 1 549 litres pour le Jeep.

Cependant, le Jeep Cherokee, grâce à ses moteurs plus puissants, peut tracter des charges plus importantes. De base, toutes les versions peuvent tirer jusqu’à 2 000 lb (907 kg). En optant pour le groupe remorquage, les variantes munies du moteur 2,0 litres et du V6 sont en mesure de tirer 4 000 lb (1 800 kg) et 4 500 lb (2 041 kg) respectivement.

Le Ford Bronco Sport peut tracter également 2 000 lb avec ses versions Big Bend et Outer Banks. Le Badlands, qui est équipé du moteur 2,0 litres, monte la donne à 2 200 lb (998 kg).

Sécurité : avantage Ford Bronco Sport

Photo: Ford

Au chapitre de la sécurité, le Ford Bronco Sport détient la distinction Top Safety Pick + de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). En revanche, ce n’est pas le cas du Jeep Cherokee qui a toutefois décroché la mention Top Safety Pick en 2019.

Concernant les aides à la conduite, le Bronco Sport utilise la suite technologique Ford Co-Pilot360 qui inclut notamment de série : l’assistance précollision avec freinage d’urgence automatique, le système de suivi de voie et le système de surveillance pour angles morts avec avis de circulation transversale.

Du côté du Cherokee, des technologies comme la surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à l’arrière ou le système d’aide au recul sont optionnelles.

Le Ford Bronco Sport, plus moderne, remporte la manche au chapitre de la sécurité.

Intégration technologique : égalité

Photo: Ford

Ford et Jeep proposent essentiellement les mêmes technologies, il s’agit ici d’une question de préférence. Les deux manufacturiers fournissent de série la compatibilité des applications Apple CarPlay et Android Auto. Des ports USB sont parsemés dans l’habitacle et des systèmes audio haut de gamme sont en option.

Maintenant, parlons des écrans. Chez Jeep, l’instrumentation est servie par un ordinateur de bord de 3,5 pouces (7 pouces en option), alors qu’il mesure 4,2 pouces chez Ford (6,5 pouces en option). Du côté de l’infodivertissement, le Cherokee propose un écran de sept pouces ou 8,4 pouces en option. Une seule grosseur est disponible pour le Bronco Sport, et elle est de huit pouces.

Finalement, le VUS de Ford arrive de série avec un point d’accès sans fil (FordPass Connect), alors que cette fonctionnalité est en option pour le Cherokee.

Prix : égalité

Le Jeep Cherokee, contrairement au Ford Bronco Sport, offre deux fois plus de versions au consommateur. Ceci est dû aux motorisations multiples ainsi qu’aux différents rouages disponibles chez Jeep. Le prix du modèle d’entrée de gamme inférieur de Jeep peut être attribué au fait qu’il arrive de série avec un rouage à traction. Malgré tout, les coûts demeurent relativement similaires.

Jeep Cherokee :

Sport : 31 117 $ North : 34 756 $ Édition 80e anniversaire : 37 249 $ Altitude : 37 716 $ Trailhawk : 37 993 $ Limited : 38 687 $ Trailhawk Elite : 40 116 $ High Altitude : 40 718 $

Ford Bronco Sport :

Base : 32 199 $ Big Bend : 34 199 $ Outer Banks : 37 699 $ Badlands : 40 199 $

(Prix de détail suggéré par le fabricant)

Garanties : avantage Ford Bronco Sport

Photo: Ford

Les deux marques américaines offrent les mêmes garanties de base et sur le groupe motopropulseur. La première s’étale sur une période de trois ans ou sur une distance de 60 000 kilomètres, selon la première occurrence. La deuxième propose 5 ans/100 000 km.

Du côté de la protection contre la perforation, Ford tire l’avantage. Bien que les deux manufacturiers donnent une garantie de cinq ans, Jeep peut l’offrir sur un kilométrage restreint à 160 000 km, alors qu’il n’y a pas de limite pour le Bronco Sport.

En vidéo: notre essai du Ford Bronco Sport 2021