Ce bolide électrique canadien fait 0-100 km/h en moins de 2 secondes

Daymak, le fabricant de véhicules électriques légers à usage personnel basé à Toronto, lance une campagne de sociofinancement en vue de produire ses nouveaux bolides à trois roues appelés Spiritus. L’objectif est d’atteindre 50 000 précommandes en englobant les particuliers et les distributeurs à travers le monde.

Ceux qui font un dépôt au plus tard le 23 juillet 2021 via le site www.daymakavvenire.com n’auront pas d’augmentation de prix lorsque viendra le temps d’acheter leur exemplaire. Les premières livraisons sont prévues au printemps 2023.

« Avec un dépôt de 100 $ ou plus, vous vous garantissez de payer moins cher pour votre voiture, explique le président et fondateur de Daymak, Aldo Baiocchi. De plus, l’achat comprend un rabais de 100 $ sur un vélo électrique ou autre petit véhicule électrique présentement disponible. »

Photo: Daymak

Électrisant!

Le Daymak Spiritus est un véhicule biplace semblable au Polaris Slingshot, avec une position de conduite extrêmement basse, un poids maximal de 370 livres et une maniabilité digne d’un kart. Entièrement électrique, il s’accompagne de panneaux solaires pour une recharge de maintien (trickle charging) et d’un chargeur sans fil que la compagnie est en processus de faire breveter.

Deux versions sont proposées. La Deluxe se vend à partir de 19 995 $US et possède une batterie de 36 kWh offrant une autonomie de 300 kilomètres. Si vous avez vraiment beaucoup d’argent et une grande soif de performance, la version Ultimate à 149 000 $ peut parcourir jusqu’à 480 kilomètres avec sa batterie de 80 kWh et elle accélère de 0 à 97 km/h en 1,8 seconde. C’est plus vite que la future Tesla Roadster dépassant les 1 000 chevaux!

Photo: Daymak

Dans chaque cas, l’équipement comprend des portières en élytre, un démarreur à distance et sans clé, une connectivité Bluetooth et un système d’alarme. Le Spiritus Ultimate se démarque avec des panneaux en fibre de carbone, des portières automatiques et un écran pour le passager. Il peut également être muni d’un puissant système de divertissement et d’une caméra de recul.

Le Spiritus fait partie de la gamme Avvenire de Daymak, qui comprendra aussi un véhicule tout-terrain appelé Aspero et même un engin volant baptisé Skyrider.