Le trois roues le plus rapide au monde, fabriqué au Canada, se dévoile

Vous vous souvenez du Daymak Spiritus? Nous vous avions parlé de ce véhicule électrique canadien à trois roues en mars dernier lors de l’annonce d’une campagne de sociofinancement entreprise par le fabricant de Toronto en vue de produire ses premiers exemplaires.

Eh bien, c’était hier le dévoilement officiel du modèle, non pas à l’Université York comme c’était prévu initialement, mais plutôt en ligne via YouTube étant donné la remontée des cas de COVID-19 en Ontario.

« Cette voiture est un rêve qui se réalise et je suis enchanté de pouvoir enfin la montrer, a déclaré Aldo Baiocchi, président de Daymak. C’est très excitant de voir le premier prototype prêt pour la route, et cinq autres sont en construction. Merci à tous nos actionnaires, tous ceux qui ont précommandé un véhicule, tous ceux qui nous ont appuyés. »

L’objectif de Daymak est de fabriquer localement 50 000 exemplaires du Spiritus au cours des prochaines années dans une usine de 425 000 pieds carrés qui verra bientôt le jour dans la province. Plus de 26 000 réservations ont déjà été enregistrées.

Le développement et les tests se poursuivront en 2022 et les premières livraisons du Spiritus sont prévues en septembre 2023.

Photo: Daymak

Électrisant!

Le Daymak Spiritus est un véhicule biplace semblable au Polaris Slingshot, mais avec un habitacle fermé. Il adopte une position de conduite extrêmement basse, un poids maximal de 1 370 livres et une maniabilité digne d’un kart.

Entièrement électrique, il est proposé en deux versions. La Deluxe se vend à partir de 22 995 $US et possède une batterie de 36 kWh offrant une autonomie de 290 kilomètres. Elle génère près de 100 chevaux.

Si vous avez vraiment beaucoup d’argent et une grande soif de performance, la version Ultimate à 149 000 $US est deux fois plus puissante et dotée d’un rouage intégral. Elle peut parcourir jusqu’à 480 kilomètres avec sa batterie de 80 kWh et elle accélère de 0 à 97 km/h en 1,8 seconde. C’est plus vite que la future Tesla Roadster dépassant les 1 000 chevaux!

Photo: Daymak

Dans chaque cas, l’équipement comprend des portières en élytre, un démarreur à distance et sans clé, une connectivité Bluetooth, un système d’alarme et même un système intégré de minage de cryptomonnaie. Le Spiritus Ultimate se démarque avec des panneaux en fibre de carbone, des portières automatiques et un écran pour le passager. Il peut également être muni d’un puissant système de divertissement et d’une caméra de recul.

Le Spiritus fait partie de la gamme Avvenire de Daymak, qui comprendra aussi un véhicule tout-terrain appelé Aspero et même un engin volant baptisé Skyrider.