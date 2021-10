Project Arrow : Québec investit dans ce véhicule électrique canadien

Le gouvernement du Québec s’implique à son tour dans le Project Arrow, un concept de véhicule électrique canadien qui devrait voir le jour d’ici le milieu de la décennie… si plusieurs conditions gagnantes sont réunies.

Plus précisément, il accordera un montant de 1,4 million $ sur 18 mois à des petites et moyennes entreprises qui fabriqueront des composantes et des systèmes pour développer le véhicule en question, qui prend la forme d’un VUS compact. Cet argent s’ajoute aux 5 millions $ consentis par le gouvernement du Canada en août dernier.

Les entreprises intéressées à bénéficier du soutien financier de Québec doivent se manifester avant le 31 octobre 2021. Chacune ne pourra recevoir plus du quart de l’enveloppe annoncée, soit 350 000 $.

Photo: Project Arrow

Baptisé en l’honneur de l’avion de chasse canadien Avro Arrow des années 1950, qui n’a malheureusement pas dépassé le stade de prototype, le Project Arrow est une initiative de l’Association des fabricants de pièces automobiles (APMA). Son président, Flavio Volpe, a déclaré que « l’avenir de la mobilité propre et connectée passe par le Québec », faisant référence au leadership, à la technologie, aux infrastructures et aux ressources naturelles de la province.

À ce jour, plus de 400 membres de l’APMA et firmes externes, dont une trentaine du Québec, ont signé pour participer au projet, a indiqué Volpe.

Photo: Project Arrow

Un concept fonctionnel devrait pouvoir être présenté au public d’ici la fin de 2022. L’espoir est que celui-ci attire un ou des investisseurs canadiens afin de mener à bien la production et la commercialisation du véhicule, quelque part entre 2023 et 2025.

Pour en savoir plus, il suffit de visiter le site projectarrow.ca.