Même chez AMG, le futur est électrique avec la stratégie E Performance

Mercedes- AMG GT Black Series : un nouveau monstre de 720 chevaux

Le constructeur allemand Mercedes-Benz présente une version encore plus extrême et puissante de sa redoutable Mercedes-AMG GT . Inspirée de la GT3 de course, la nouvelle Mercedes-AMG GT Black Series 2021 mise à fond sur les performances, la légèreté et l’aérodynamisme afin d’en mettre plein la vue sur les circuits.