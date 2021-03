Entretien automobile : la céramique, ça fonctionne vraiment?

Je remarque que depuis un moment, il semble y avoir de la céramique dans la plupart des produits d’entretien. On retrouve encore des classiques, mais tout ce qui est plus récent contient de la céramique. Pourquoi? Et est-ce que c’est bon?

----------------

Bonjour,

Vous avez un œil de lynx! En effet, les fabricants de produits esthétiques pour voiture ont mis en marché plusieurs nouveautés avec de la céramique.

Il faut préciser que ce n’est pas de la céramique à proprement parler, comme celle qu'il y a dans votre salle de bain. Ici, on parle plutôt de silice, un élément que l’on retrouve dans la céramique. Le nom chimique de la silice est dioxyde de silicium, et l’abréviation chimique est SiO2.

J’ai dans ma collection personnelle de vieilles boîtes de produit esthétique qui datent des années 30, et déjà, on vous promettait de ramener votre voiture comme neuve, d’éliminer les égratignures, etc.

Depuis cette époque, on sort, tous les 5 ans, une nouvelle « technologie révolutionnaire ». Avant la céramique, c’était la cire à base de carnauba, provenant du Brésil. Bien que l’on utilise la cire de carnauba depuis des lustres, les plus vieux se souviendront de la cire Excalibur. Il y a une dizaine d’années, cette dernière était présente dans les savons et les produits de polissage.

Maintenant, c’est au tour de la silice d’être à la mode. Est-ce que ça fonctionne, la silice? Bien entendu, comme la cire de carnauba, la silice ne fait pas de miracles. Cela dit, les chimistes employés par ces compagnies ont trouvé des manières ingénieuses de faire adhérer la silice aux peintures vernies, et les tests semblent démontrer que la silice est plus durable sur une surface qu’une cire de carnauba.

Ainsi, une cire qui contient de la silice semble durer de 30% à 50% plus longtemps qu’une cire à base de carnauba, mais il est difficile de dire si la protection est plus efficace. C’est sans doute pour ça que la plupart des cires contiennent un mélange de carnauba et de silice, pour un maximum de brillance et de protection.

Dans un savon, l’effet de la silice semble être similaire, dans la mesure où la protection conférée par un lavage durera de 5 à 6 jours, plutôt que les 2 à 3 jours que vous donne un savon avec de la cire de carnauba.

Au final, retenez qu’aucun produit n’est miraculeux. Rien ne peut remplacer un entretien professionnel!