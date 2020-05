Photo: Emile Guilemot

Pour les passionnés d’esthétisme automobile, l’été est la saison de rêve! Profiter du beau temps pour faire briller sa voiture, quoi de mieux comme activité?

Cela dit, tout le monde devrait prendre le temps de nettoyer sa voiture, afin de maintenir la qualité de son fini, et qui sait, aller chercher plus de valeur au moment de la vente.

Voici un Top 10 des meilleurs savons automobiles qu’on peut aisément se procurer dans les grands magasins.

Afin de rendre ce petit guide plus facile à consulter, nous nous en tiendrons à un seul savon par marque, et ils seront classés et évalués selon les critères suivants : facilité d’utilisation, capacités nettoyantes, brillance et protection.