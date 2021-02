Mitsubishi Outlander 2022 : nouveau d'un bout à l'autre!

On a beaucoup reproché un certain immobilisme à Mitsubishi. Des changements timides dans sa gamme et des nouveautés pas vraiment nouvelles, dont le design modernisé cachait une plate-forme et des moteurs inchangés.

Avec le nouvel Outlander 2022, Mitsubishi a visiblement écouté ses détracteurs. Nouveau châssis, nouveau moteur, nouvelle transmission, nouveau design intérieur et extérieur, on est loin d’une simple mise à jour !

Les changements les plus visibles sont évidemment le nouveau design, Mitsubishi poursuivant dans la même direction stylistique qu’avec le Mitsubishi Eclipse Cross, récemment mis à jour.

Dans le cas de l’Outlander 2022, le style est un peu plus poussé, avec des phares et des feux arrière encore amincis, ainsi qu’une ceinture de caisse très haute, qui donne l’impression d’une faible surface vitrée. Il faudra voir le véhicule de nos propres yeux pour voir si c’est un effet d’optique ou pas.

Plus qualitatif à l’intérieur

À l’intérieur, la planche de bord du Mitsubishi Outlander 2022 devient plus épurée et se dote de lignes sensiblement modernisées. Les similitudes avec le nouveau Nissan Rogue sont notables dans l’habitacle, surtout l’écran central et la console centrale qui se ressemblent étrangement. L’alliance entre les deux constructeurs semble commencer à porter fruit.

La qualité de fabrication semble faire un grand pas en avant, ce qui était nécessaire, le modèle actuel ne se démarquant pas vraiment par sa présentation.

Photo: Mitsubishi

L’Outlander demeure disponible avec trois rangées de sièges, ce qui le rend intéressant pour les acheteurs qui ne souhaitent pas opter pour un trop gros véhicule, mais qui ont tout de même besoin de sièges d’appoint de temps en temps.

Selon Mitsubishi, l’espace à la troisième rangée a été amélioré grâce à un allongement de l’empattement ainsi que des dimensions générales du véhicule.

Le conducteur peut aussi compter sur toute une panoplie d’équipements de confort et de sécurité active et passive. Cela permet au véhicule de revenir dans la course technologiquement et de ne plus être à la traîne face à une concurrence affûtée.

Photo: Mitsubishi

Adieu, moteur V6

Bâti sur une toute nouvelle plate-forme, l’Outlander 2022 est annoncé comme plus sécuritaire par Mitsubishi. Le nouveau châssis, rigidifié et allégé, augmenterait également la précision de conduite, aidé par une direction plus précise.

Le système de traction intégrale S-AWC a aussi été revu, notamment le contrôle électronique du couple réparti aux roues. Le rouage intégral serait ainsi plus efficace et améliorerait aussi les capacités dynamiques lorsque les conditions climatiques deviennent difficiles.

C’est surtout sous le capot que les changements sont importants. Le 4 cylindres de 2,4 litres et le V6 de 3 litres quittent définitivement le catalogue. À la place, Mitsubishi parle d’un seul moteur, un « nouveau 4 cylindres atmosphérique de 2,5 litres développé par l’Alliance ».

Quand on parle d’alliance, on fait référence à Renault-Nissan-Mitsubishi. Et c’est justement un moteur 2,5 litres dépourvu de turbocompresseur que l’on retrouve sous le capot du Nissan Rogue…

Photo: Mitsubishi

Mitsubishi n’annonce aucune mesure de performance et ne précise pas s’il s’agit bien du même moteur. Mais si c’est bien le cas, on peut tabler sur environ 180 chevaux et 180 livres-pied.

Quoi qu’il en soit, ce bloc est associé à une transmission CVT capable de simuler 8 « faux rapports » pour donner l’illusion d’une boîte automatique conventionnelle.

Le fait qu’un seul moteur soit proposé par Mitsubishi pour les modèles à essence (nous n’avons pas encore d’informations concernant l’Outlander PHEV) signifie aussi la disparition du moteur V6. Un choix regrettable, puisque la possibilité d’opter pour une mécanique à 6 cylindres était un avantage certain face à la concurrence.

Photo: Mitsubishi

Au final, le Mitsubishi Outlander perd en diversité mécanique ce qu’il gagne en modernité et en commodités. Si ses nouvelles capacités dynamiques le rapprochent de la concurrence, l’Outlander 2022 pourrait devenir un joueur sérieux dans sa catégorie.

C’est d’autant plus vrai que sa longue garantie, un de ses principaux atouts jusqu’à maintenant, ne sera pas raccourcie par Mitsubishi.