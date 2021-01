Le Mitsubishi Outlander 2022 arrive bientôt!

Mitsubishi a publié de premières images camouflées du futur Outlander 2022. Le constructeur a par le fait même confirmé que le modèle sera officiellement dévoilé le 16 février prochain.

L’Outlander de nouvelle génération a été repensé de fond en comble et Mitsubishi promet un véhicule plus spacieux et plus audacieux qu’auparavant.

Lors d’une courte vidéo disponible au haut de cet article, on peut voir l’Outlander être mis à l’essai dans toutes sortes de situations. Mitsubishi assure l’avoir testé dans des conditions météorologiques difficiles afin de s’assurer du bon comportement du véhicule.

Photo: Mitsubishi

« Nous avons pris tout ce que nous savons sur la conduite sur route et hors route de nos expériences de rallye pour appliquer la plus récente technologie de super contrôle intégral dans notre nouvelle plate-forme », a déclaré Kentaro Honda, ingénieur en chef resonsable du tout nouveau Outlander. « Nous avons également mis au point un nouveau sélecteur de mode de conduite qui permet de conduire en toute confiance à tout moment et dans toutes les conditions métérologiques », explique-t-il.

Revenez-nous donc sur la page du Guide de l’auto le 16 février prochain pour tous les détails au sujet de ce nouveau Mitsubishi Outlander!

