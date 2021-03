Mitsubishi dévoile les prix de l’Outlander 2022

Dévoilé à la mi-février, le Mitsubishi Outlander 2022 est nouveau d’un bout à l’autre et il arrivera chez les concessionnaires en avril. La compagnie nous dévoile aujourd’hui ses prix et les détails de son équipement.

Encore une fois, la gamme comprend sept versions, mais les noms ont un peu changé et on note un bon écart de prix par rapport à l’ancienne génération. C’est un peu normal, car il s’agit de l’Outlander le plus sophistiqué et le mieux équipé à ce jour avec plus d’une cinquantaine de nouvelles technologies et commodités.

Le modèle de base ES dépasse un seuil critique en affichant un PDSF de 31 998 $ (plus les frais de transport et de préparation), en hausse de 2 000 $. Toujours équipé de série du rouage intégral S-AWC de Mitsubishi et d’un habitacle à sept places, il possède des roues en alliage de 18 pouces, des phares à DEL (avec lave-phares!), un écran multimédia de 8 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto ainsi que plusieurs caractéristiques de sécurité, dont 11 coussins gonflables, un système de prévention des collisions frontales, un détecteur d’angles morts, un avertisseur de sortie de voie et le freinage d’urgence automatique en marche arrière.

Vient ensuite la version SE à 34 648 $, qui ajoute entre autres un hayon à commande électrique, des phares antibrouillard à DEL, un toit panoramique avec des longerons sur les côtés, un volant en cuir chauffant, un climatiseur à trois zones et la recharge sans fil pour cellulaires.

Selon le constructeur, le choix le plus populaire auprès des familles sera l’Outlander LE à partir de 37 738 $. Celui-ci inclut un nouveau système de télématique Mitsubishi Connect – une première au Canada – permettant de surveiller et de contrôler le véhicule à distance ou encore d’obtenir des services d’assistance. L’essai est gratuit pendant deux ans; des frais pourront s’appliquer ensuite.

Mentionnons aussi que les roues passent à 20 pouces et l’écran multimédia, à 9 pouces. La navigation par TomTom, un régulateur de vitesse adaptatif et un système de caméras à 360 degrés complètent le tout. Puis, en choisissant l’ensemble LE Premium, on obtient un siège du conducteur avec réglages électriques et des garnitures en similisuède.

Photo: Mitsubishi

Une coche au-dessus, l’Outlander SEL à 40 208 $ propose une instrumentation numérique couleur de 12,3 pouces derrière le volant (une première pour Mitsubishi) ainsi que des sièges chauffants à la deuxième rangée.

Enfin, la version haut de gamme GT débute à 41 678 $. Elle se démarque notamment avec la technologie MI-PILOT Assist, qui permet une conduite semi-autonome sur l’autoroute à la manière du système ProPILOT Assist de Nissan. Il y a aussi un système audio Bose à 10 haut-parleurs, un éclairage intérieur ambiant, un détecteur d’angles morts avec freinage préventif et un affichage tête haute en couleur de 10,8 pouces. Pour un supplément de 500 $, de chics sièges en cuir semi-aniline sont disponibles.

Photo: Mitsubishi

Tous les Mitsubishi Outlander 2022 sont dotés d’un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres qui génère 181 chevaux et 181 livres-pied de couple via une boîte à variation continue – exactement comme le Nissan Rogue. La consommation est de 7,9 L/100 km sur l’autoroute et de 8,9 L/100 km en ville, tandis que la capacité de remorquage maximale s’élève à 2 000 livres (anciennement 1 500 livres avec le moteur de 2,4 litres). Le V6 de 3,0 litres n’est plus offert, ce qui est dommage.

Les différents prix mentionnés ci-haut s’accompagnent bien sûr de l’excellente garantie de Mitsubishi, soit 5 ans/100 000 km sur le véhicule et 10 ans/160 000 km sur le groupe motopropulseur, avec une assistance routière de 5 ans/kilométrage illimité.

En vidéo : Le Mitsubishi Outlander 2022 en action