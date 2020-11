Mitsubishi Outlander GT 2020 : un bon achat?

Que pensez vous du Mitsubishi Outlander GT 2020? Est-ce un bon achat? Je recherche un VUS à sept places, une traction intégrale relativement sophistiquée, un V6 et surtout la fiabilité.

--------------

Bonjour Éric,

Le Mitsubishi Outlander est un véhicule vieillissant qui a évolué par petites touches ces dernières années. Ses principaux défauts sont un moteur de base 2,4 litres peu intéressant et un habiatcle qui peine à cacher ses rides. Les plastiques sont durs, d'une qualité inférieure à ses concurrents et le design commence à accuser le poids des années. On peut adresser le même reproche au système multimédia, qui semble vraiment venir d'une autre époque.

Cela dit, si les technologies à la mode ne vous intéressent pas et que vous pouvez vivre avec une qualité de finition moyenne, le Mitsubishi Outlander GT répond très bien aux besoins que vous indiquez. Il est doté d'un V6 suffisamment puissant, possède une troisième rangée de sièges (un peu étroite toutefois, à réserver pour des petits trajets) et sa traction intégrale fait du bon travail. Lors de notre essai d'un Outlander PHEV réalisé au mois de février dernier, le système a très bien fonctionné.

Enfin, le dernier avantage, c'est la fiabilité d'ensemble et la longue garantie qui monte jusqu'à 10 ans/160 000 km pour le groupe motopropulseur. Le fait que l'Outlander ait peu évolué depuis une dizaine d'années devient un avantage ici, puisque cela permet de rouler avec une technologie éprouvée.

Mon conseil serait de faire l'essai d'un Outlander chez le concessionnaire et de voir si sa conduite vous plaît. Regardez aussi l'espace disponible à la troisième rangée. Si le dégagement s'avère insuffisant pour vos besoins, il faudra vous tourner vers des VUS intermédiaires à trois rangées de sièges. Si vous recherchez de la fiabilité et de bonnes performances hivernales, le Honda Pilot pourrait être un bon choix, d'autant plus qu'il possède une des meilleures valeurs re revente de la catégorie.

