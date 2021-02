L’incroyable BMW M1 de Paul Walker vendue pour 640 000 $

La Ford Mustang Boss 429 de Paul Walker à l’encan

Plus tôt cette année, 21 des voitures, motos et camionnettes ayant appartenu au défunt acteur et passionné d’automobiles Paul Walker ont été mises aux enchères par Barrett-Jackson en Arizona. Un autre bolide qui faisait partie de son incroyable collection, une Ford Mustang Boss 429 1969, connaîtra le même sort lors …