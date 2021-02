Genesis G80 2021 : le silence est d'or

Lorsque les Genesis G80 et GV80 ont été dévoilés, le constructeur nous vantait l’arrivée d’un système d’atténuation du bruit supposément jamais vu à bord d’un véhicule.

Personnellement j’ai appris à ne plus m’extasier à la lecture d’un communiqué de presse qui parle d’une révolution à bord d’un véhicule. Si j’avais reçu un dollar à chaque fois que j’ai lu ce genre de choses, je serais déjà millionnaire…

Cependant, je dois avouer qu’une fois arrivé sur l’autoroute, j’ai été troublé. Lancée à 100 km/h, la Genesis G80 file dans un silence tout simplement incroyable. Les creux, les bosses et le revêtement rugueux de l’autoroute Métropolitaine ne sont pourtant pas propices à un silence reposant dans l’habitacle.

Même à plus haute vitesse, aucun bruit de vent ou de roulement parasite ne vient troubler la quiétude du conducteur. Pour aboutir à ce résultat, Genesis a opté pour un vitrage plus épais, une meilleure jointure des portières ainsi qu’un système d’atténuation du bruit qui contre les fréquences parasites en utilisant les haut-parleurs.

Au final, le résultat est convaincant et se compare aisément à ce que l’on retrouve chez Bentley ou Rolls-Royce, des véhicules vendus 150 à 200 000 $ plus cher. Impressionnant!

Confortable et prévenante

La G80 n’a aucune prétention sportive, ce qui la distingue de ses concurrentes allemandes, qui revendiquent toujours un certain dynamisme. Aux athlètes germaniques, le constructeur coréen préfère miser sur le confort et le raffinement.

Photo: Julien Amado

Dotée de suspensions particulièrement prévenantes, la Genesis G80 profite aussi de sièges très confortables. Ajoutez l’excellente insonorisation évoquée plus haut, et vous comprenez aisément que la voiture est une autoroutière accomplie. Très agréable sur les voies rapides, elle demeure plaisante à basse vitesse, sauf lors des manœuvres serrées où le grand diamètre de braquage complique un peu le stationnement dans les endroits étriqués.

Du côté du moteur, notre modèle d’essai était doté du bloc de base, un 4 cylindres 2,5 litres turbocompressé qui développe 300 chevaux et 311 lb-pi de couple. Souple et très silencieux, on ne peut pas dire qu’il brille par ses performances.

Il serait injuste de dire qu’il est trop peu performant, mais disons que les accélérations et les reprises sont adéquates, sans plus. Si cela n’a pas d’importance pour vous, la version 2.5T devrait vous convenir pour un usage quotidien. Dans le cas contraire, privilégiez le modèle 3.5T haut de gamme dont le V6 suralimenté libère 75 chevaux supplémentaires.

Du côté de la consommation de carburant, nous avons relevé une moyenne de 11,8 L/100 km durant notre semaine d’essai. En ville, comptez plutôt 13 L/100 km, et entre 9 et 10 L/100 km sur la route. Des chiffres qui se situent dans la moyenne de la catégorie pour un véhicule de cette taille.

Un habitacle raffiné

La précédente génération de la G80 était bien finie, mais ne se démarquait pas particulièrement face à la concurrence. Tout change avec cette nouvelle mouture qui affiche une qualité de finition de haut niveau. Le choix des matériaux n’appelle aucune critique, et le design épuré permet de profiter de commandes bien placées.

Félicitons Genesis de ne pas céder à la mode du « tout tactile » et d’avoir conservé des boutons physiques pour piloter la température, le dégivrage et le système multimédia, par ailleurs très intuitif.

L’habitacle, spacieux, permet d’accueillir très confortablement quatre occupants. Les deux sièges avant offrent un confort royal. C’est aussi le cas de la banquette arrière, dont l’assise et le dossier épousent bien le corps.

Photo: Julien Amado

Des options? Quelles options?

Contrairement aux constructeurs allemands dont la liste des options frise parfois le ridicule, Genesis n’en propose aucune! Si la G80 vous intéresse, elle est disponible en deux versions distinctes, les modèles 2.5T et 3.5T, dont le nom fait référence à la cylindrée du moteur. Il n’y a aucune option disponible à l’exception des teintes intérieures et extérieures qui ne réclament pas de supplément.

Notre modèle d’essai, vendu 66 000 $, comprend tous les éléments de confort et de sécurité requis dans une berline de luxe actuelle. Un prix proche de celui d’une BMW Série 5 de base, sauf qu’il faut ajouter plusieurs options pour arriver au même niveau d’équipement.

Photo: Julien Amado

Le modèle 3.5T, vendu 10 000 $ de plus, se distingue surtout par son moteur plus puissant, un intérieur en cuir nappa agrémenté de bois véritable, des sièges améliorés avec une fonction « étirement » et des systèmes de sécurité additionnels.

Toutefois, cette différence de prix ne nous semble pas vraiment justifiée. Le modèle de base, si on peut le qualifier ainsi, en offre déjà suffisamment pour beaucoup moins cher. C'est d'autant plus vrai que considérant la forte dépréciation prévue pour la G80, mieux vaut éviter de payer plus cher, car il y a peu de chances que l’équipement additionnel vous permette de récupérer votre mise à la revente…