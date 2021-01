Combien coûte… la Genesis G80 2021?

La marque Genesis est établie chez nous depuis quelques années maintenant, mais ses ventes peinent encore à décoller.

Il faut dire que cette division de luxe du constructeur coréen Hyundai ne s’est pas données beaucoup de chances en ne commercialisant que des berlines, dans un marché où les VUS sont rois.

Ceci dit, l’arrivée du nouveau VUS intermédiaire GV80 et du VUS compact GV70 apporteront certainement un vent de fraicheur chez ce jeune constructeur. Cela dit, n’allez pas croire que Genesis a lancé la serviette avec ses berlines!

Pour 2021, on nous présente une toute nouvelle génération de la berline intermédiaire G80. Un bolide qui détonne par un look osé qui se démarque grandement de celui de ses rivaux, mais aussi par une excellente intégration technologique… et un prix plutôt alléchant.

Au cours de cette capsule, Antoine Joubert présente la Genesis G80 2021… et nous dévoile son prix!