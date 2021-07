Genesis G80 Sport 2022 : un premier aperçu à saveur canadienne

Volkswagen Taos 2022 : le petit frère du Tiguan arrive en ville

2021 est une année charnière pour Volkswagen . En plus de confirmer son intérêt et sa volonté dans l'électrification de l'automobile avec l' ID.4 qui arrivera plus tard cet automne, le constructeur allemand plonge dans le créneau des véhicules utilitaires sport sous-compacts avec le Taos . Identifié comme un modèle …