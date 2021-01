Genesis GV70 2022 : cinq choses à savoir

Genesis a récemment ajouté un deuxième VUS au sein de sa gamme de véhicules, le GV70.

Dévoilé en octobre dernier, ce VUS compact, il vient notamment compétitionner avec les Acura RDX, Audi Q5, BMW X3 et Mercedes-Benz GLC de ce monde. Voici cinq choses à savoir sur le Genesis GV70 2022.

« Élégance athlétique »

Le VUS compact se distingue notamment grâce à son immense calandre en forme de diamant ainsi que par ses phares quadruples, symbolisant le logo de la marque. Le devant, très carré et imposant, lui donne un air agressif tandis que le seuil de toit plongeant vers l’arrière et le becquet laissent croire à un comportement sportif. On retrouve les feux quadruples à l’arrière, élément stylistique repris de l’avant.

L’ensemble Sport - en option - ajoute une calandre chromée foncée, un pare-chocs exclusif, de gros embouts d'échappement circulaires (au lieu d’être verticaux), un diffuseur de la même teinte que la carrosserie et des jantes de 21 pouces à motif G-Matrix.

Trois nouvelles couleurs de peinture sont offertes, soit Rouge Mauna ainsi que Bourgogne Barossa disponible en fini métallisé ou mat.

Photo: Genesis

Intérieur épuré

Pour concevoir l’habitacle du GV70, Genesis s’est inspiré de l’aérodynamisme des ailes d’un avion. On le remarque grâce aux formes elliptiques avec les poignées de porte, le tableau de bord ainsi que les commandes sur la console centrale. Le principe est d’épurer les lignes pour donner la sensation d’espace tout en conservant un design contemporain. Le conducteur sera servi par un écran de console centrale de 14,5 pouces.

L’ensemble Sport comprend des couleurs exclusives, un volant sport ainsi que des détails stylistiques en fibre de carbone sur la console et les portières.

Le GV70 offre aux consommateurs plusieurs combinaisons de teintes intérieures, par exemple Gris/Velours bourgogne.

Photo: Genesis

Deux motorisations

Le Genesis GV70 est accompagné de deux motorisations, à commencer par un bloc à quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres qui développe 300 chevaux. Pour plus de puissance, il est possible d’opter pour un V6 biturbo de 375 chevaux.

Le rouage intégral est de série avec un différentiel à glissement limité e-LSD. Reste à savoir si la transmission aura huit rapports comme le G70 ou dix rapports comme le GV80. Finalement, quatre modes de conduite viendront de série : Éco, Confort, Sport et Personnalisé. L’ensemble Sport ajoute le mode Sport Plus.

Selon Genesis, la version munie du moteur V6 réalise le 0-100 km/h en 5,1 secondes.

Photo: Genesis

Nouvelles technologies

Les toutes nouvelles technologies du Genesis GV70 incluent un dispositif d'authentification d'empreintes digitales ainsi qu’un système d’alerte avancée basée sur des capteurs radar.

Le GV70 est le premier véhicule qui sera doté de cette technologie à radar. Le système est non seulement en mesure de détecter la présence de passagers à l'arrière lorsqu’ils bougent, mais aussi de repérer les mouvements respiratoires près de la poitrine, comme ceux d’un bambin endormi dans son siège d’auto.

Photo: Genesis

Priorité : sécurité

Comme tous les véhicules de la gamme Genesis, le GV70 est muni d’une série d’aides et d’assistances à la conduite, suivant la tendance de l’industrie automobile à l’automatisation. Parmi ceux-ci, on retrouve :

L’assistance à la conduite sur autoroute (HDA II), dont le système contrôle le volant lors des changements de voie et qui réagit lorsqu’une personne change de voie devant vous à basse vitesse;

L’assistance de collision frontale (FCA) qui analyse s’il y a un potentiel de collision;

L’alerte d’attention du conducteur (DAW) qui avertira le pilote lorsqu’il est fatigué par des sons;

L'assistance à l'évitement de collision dans les angles morts (BCA) aide à empêcher les conducteurs de percuter un autre véhicule venant latéralement de l'arrière lorsqu'il change de voie.

Le Genesis GV70 sera distribué au Canada dans la deuxième moitié de 2021 en tant que modèle 2022. Les prix nous seront spécifiés peu avant la date de commercialisation.