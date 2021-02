Genesis GV60 : un premier modèle électrique bientôt chez Genesis

Les constructeurs coréens se préparent à dévoiler un joli trio de multisegments électriques cette année. Après ceux de Hyundai (23 février) et de Kia (début mars), nous verrons le premier véhicule électrique de la marque de luxe Genesis : le GV60.

La venue et le nom du modèle ont été confirmés récemment lors d’une réunion en marge du congrès virtuel de la NADA aux États-Unis. C’est le président du Conseil consultatif national des concessionnaires Genesis, Peter Lanzavecchia, qui a partagé la nouvelle au site Automotive News.

Le lancement doit se faire d’ici la fin de 2021.

Au-delà des quelques photos espions aperçues sur le web, aucune image officielle n’existe pour le moment, mais il s’agira d’un utilitaire plus petit que le GV70 qui arrivera sur le marché canadien vers la fin de l’été ou à l’automne. À propos, une version électrique de ce dernier devrait aussi voir le jour éventuellement.

Les détails techniques comme la puissance et l’autonomie ne sont bien sûr pas encore connus. Par contre, il est déjà acquis que la plateforme sera celle dévoilée par Hyundai-Kia en décembre (ci-dessus). Le constructeur parlait alors d’une autonomie de plus de 500 kilomètres selon le protocole WLTP utilisé ailleurs dans le monde, ce qui voudrait dire plus de 400 kilomètres au Canada.

Photo: Hyundai

Opposé aux Audi e-tron, Jaguar I-PACE et Tesla Model Y, sans oublier le futur BMW iX, le Genesis GV60 est un produit qui devrait connaître un bon succès – sans contredit plus qu’une version de série du concept de coupé Mint présenté en 2019. Attendez-vous également à un prix plus avantageux que les compétiteurs.

À l’autre bout de la gamme, les concessionnaires Genesis se sont fait dire par les hauts dirigeants qu’un VUS pleine grandeur (GV90?) ne figure pas dans les plans pour le moment.

