Un important musée de Muscle Cars met sa collection à l’encan

Si vous êtes déjà allé en Floride, peut-être avez-vous fait un arrêt au musée Muscle Car City, construit dans un ancien magasin Walmart à Punta Gorda, à mi-chemin entre Miami et Tampa Bay. On y trouve l’une des plus grandes collections de voitures de performance américaines au monde, en très grande majorité des modèles de GM.

Malheureusement, le musée devra fermer ses portes définitivement ce weekend, la pandémie de COVID-19 ayant réduit considérablement l’achalandage. La bonne nouvelle, c’est que la plupart des quelque 200 coupés, cabriolets, camionnettes et même motocyclettes sur place seront mis à l’encan par la firme Mecum Auctions les 22 et 23 janvier – sans prix de réserve!

Le fondateur et propriétaire du musée, Rick Treworgy, a fait sa fortune dans l’immobilier. Il a commencé à collectionner les voitures d’abord comme passe-temps, puis il s’est mis à la recherche de modèles précis, parfois rares, pour compléter ses séries.

Au total, Treworgy dit que son musée renferme plus de 65 000 chevaux. Il y a 80 Corvette, soit plus qu’au musée de la Corvette à Bowling Green, au Kentucky! La plus ancienne date de 1954 et la plus récente est un exemplaire 2020 à moteur central.

Les amateurs de Chevrolet sont servis avec des Impala de 1958 à 1969, des El Camino de 1964 à 1972, des Nova de 1963 à 1970, des Chevelle de 1964 à 1972, plusieurs Camaro dont deux versions COPO 1969 et même la seule survivante des sept Phaeton 1936 qui ont été produites. Soulignons également les nombreuses Pontiac GTO et Trans Am.

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, la qualité des véhicules est impressionnante et plusieurs ont d’ailleurs remporté des prix lors d’expositions automobiles. Selon Treworgy, ils représentent un meilleur investissement que des actions à la bourse ou des propriétés immobilières.

L’encan comprend également une panoplie d’affiches, d’accessoires et autres objets de collection et de décoration de type vintage. Rendez-vous sur le site de Mecum Auctions; ça vaut vraiment le coup d’œil!

