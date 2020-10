Photo: VanDerBrink Auctions

Le nom de Bob Regehr ne vous dit probablement rien, mais c’est lui qui a inventé les premiers jeux gonflables en forme de château à la fin des années 1960. Ayant fait fortune avec ce type d’amusement, il s’est payé toute une collection de voitures au cours de sa vie.

Comme Regehr est décédé en septembre 2019, la plupart des bolides qui lui restaient – environ 140 au total – prennent aujourd’hui le chemin de l’encan, qui se tiendra le 24 octobre à Hutchinson, au Kansas.

Du nombre, on compte 19 modèles Ford 1932 (dont quelques hot rods) et plusieurs Mustang, mais aussi des Lincoln, des Pontiac, des Corvette, des Camaro et bien d’autres. Rien de très exotique ou digne d’un grand musée, à part peut-être sa Ferrari 308 GTS 1979. Quelques motos font aussi partie du lot. Admirez-les dans la galerie de photos ci-dessus!