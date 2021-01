Une Jaguar D-Type 1955 de Bernie Ecclestone vendue 7,6 M$

Une très exclusive Jaguar D-Type 1955 a été la grande vedette de l’encan de RM Sotheby’s qui s’est déroulé vendredi dernier en Arizona. Elle s’est vendue pour 6 millions $ américains, soit l’équivalent de 7,63 millions $ canadiens en tenant compte du taux de change en vigueur actuellement.

Ce serait l’une des deux seules qui avaient été peintes en rouge et elle possède également un intérieur de couleur rouge.

Au départ, cette voiture n’avait pas réussi à se vendre et c’est nul autre que l’ancien grand patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, qui l’avait acquise du concessionnaire. Elle a finalement été achetée par le renommé pilote de course britannique Peter Blond, qui s’en est servie pour faire de la compétition.

Photo: RM Sotheby's

Le gérant du groupe Led Zeppelin, Peter Grant, l’a lui aussi eue en sa possession.

La D-Type a finalement été importée aux États-Unis en 1982 grâce au collectionneur américain George Stauffer, mais elle a continué de changer de mains à plusieurs reprises. Malgré le travail de restauration dont elle a bénéficié (à un certain moment, l’un de ses propriétaires l’a fait repeindre en vert rallye, mais un autre l’a plus tard ramenée à sa teinte première), le moteur original de 3,4 litres développant 245 chevaux demeure encore présent.

Photo: RM Sotheby's

Environ les trois quarts des 84 prestigieuses voitures mises aux enchères lors de l’encan de RM Sotheby’s en Arizona ont trouvé preneurs, totalisant 31,3 millions $ américains (39,7 millions $ canadiens).

En plus de la Jaguar D-Type 1955, une Bugatti Type 57SC Tourer 1937 s’est démarquée. Il s’agit de l’un des huit exemplaires ayant été produits et un des deux seuls comprenant quatre sièges. Sa restauration complète, qui s’est achevée en 2003 et a été maintenue depuis, explique sa mise gagnante de 4,7 millions $ américains (6 millions $ canadiens).