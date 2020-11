Trois concepts Alfa Romeo vendus à l’encan pour 20 millions $

Inspection : le Ram 1500 Limited nous livre ses secrets

Le Ram 1500 est une camionnette qui offre un design moderne et une expérience de conduite se rapprochant de gros véhicules de luxe, particulièrement dans sa version Limited munie de suspensions pneumatiques ajustables. Cela dit, mécaniquement, on parle de technologies connues. Le Ram devrait donc se montrer robuste, et à …