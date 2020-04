Un tas de voitures neuves sorties d’un confinement de 30 ans

Comme on l’a vu hier, les ventes automobiles sont en chute libre en raison de la pandémie de la COVID-19. Les véhicules dorment dans les salles d’exposition et les cours des concessionnaires, attendant que la situation revienne à la normale. Ça pourrait prendre quelque mois encore.

Remarquez, ce n’est rien à côté du sort réservé à plusieurs voitures italiennes et françaises en Argentine. Jamais vendues ni immatriculées, elles viennent d’être découvertes à l’intérieur d’une concession abandonnée à Avellaneda, près de Buenos Aires, après un confinement de près de 30 ans.

Le site, qui portait la bannière Sevel (créée conjointement par Fiat et Peugeot en 1978 pour vendre des voitures sur le marché argentin), aurait fermé ses portes subitement au début des années 1990 après la mort du propriétaire et de son fils. La personne qui en a hérité récemment ne voulait rien savoir des bolides et a embauché un atelier mécanique local, Kaskote Calcos, pour s’en départir.

Du nombre, on compte plusieurs exemplaires de la Fiat Tipo, une Uno, une Tempra et un fourgon Ducato. Il y a aussi une familiale Alfa Romeo 33 et une Peugeot 405.

Conservées à l’abri du soleil et de l’humidité, elles sont encore à l’état neuf, leurs carrosseries n’ayant eu besoin que d’un jet de laveuse à pression.

Qu’adviendra-t-il au juste de ces voitures? L’entreprise ne le précise pas. Ce sont à peu près tous des modèles économiques et il est très difficile d’estimer leur valeur actuelle, car ils n’ont jamais roulé. Et pour les vendre, il faudra aussi retrouver toute la paperasse nécessaire.

N’empêche, c’est extrêmement rare de faire une telle découverte. Peut-être qu’un musée pourrait s’en porter acquéreur…