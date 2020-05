L’Alfa Romeo Montréal a 50 ans

Un classique italien né ici-même au Québec fête les 50 ans de sa production en 2020. L’Alfa Romeo Montréal, dont le prototype avait été présenté en première mondiale lors de l’Expo 67, a fait ses débuts en tant que modèle de série au Salon de l’auto de Genève 1970.

La carrière de ce coupé sport n’a duré que sept ans, au cours desquels un peu moins de 4 000 exemplaires ont été fabriqués – tous destinés à l’Europe et aucun pour le Canada, ironiquement (Alfa Romeo ne voulait pas créer de modèle pour respecter nos normes d’émissions spécifiques). Petit retour sur une voiture qui a marqué des amateurs québécois – et pas juste à cause de son nom.

Un muscle car italien… ou presque

Œuvre de Marcello Gandini, qui travaillait pour le carrossier Bertone et qui est aussi responsable de la Lamborghini Miura, le design de l’Alfa Romeo Montreal a passablement changé en évoluant d’un concept à la production. L’idée de départ était de prendre le châssis et le moteur à quatre cylindres du coupé Giulia, mais c’est finalement un V8 qui a été retenu, faisant écho aux puissants muscle cars américains. Il a donc fallu relever la ceinture de caisse et modifier le vitrage.

Photo: WheelsAge

Dérivé de la course automobile, le moteur en question était placé à l’avant (malgré ce que laissaient croire les prises d'air arrière) et possédait une cylindrée de 2,6 litres. Il était pourvu d'un allumage électronique et d'un carter sec et faisait équipe avec une boîte manuelle ZF à cinq rapports pour transférer ses 197 chevaux et 173 livres-pied de couple aux roues arrière.

Longue de 4,22 mètres et pesant 1 270 kilogrammes (2 800 livres), la Montreal arborait des phares quadruples partiellement cachés par des calandres, une fausse prise d’air sur le capot, un derrière de type fastback et un double échappement central.

Photo: WheelsAge

Fait intéressant aussi, la production était répartie entre trois usines : celle d’Alfa Romeo à Arese (châssis et mécanique) et les deux de Bertone à Caselle (assemblage de la carrosserie) et Grugliasco (peinture et habitacle). Au final, la voiture coûtait cher; elle était même plus dispendieuse que les Porsche 911 et Jaguar E-Type de l’époque.

Aujourd’hui, des collectionneurs paient jusqu’à plus de 200 000 $ pour un exemplaire en bon état.

Nouvelle couleur : Vert Montréal

Parlant de Montréal, Alfa Romeo a modernisé les Giulia et Stelvio pour 2020, notamment en ajoutant de nouvelles couleurs dont Vert Montréal (comme vous pouvez le voir ci-dessous et dans notre galerie de photos) pour certains marchés.

Photo: FCA

Malheureusement, celle-ci ne figure pas dans le catalogue canadien. Les ajouts sont Blanc lunaire, Bleu anodisé et, dans le cas de la Giulia, Vert Visconti. Espérons qu’elle viendra ultérieurement, car les deux modèles ont étonnamment fière allure dans cette teinte.