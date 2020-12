L’Alfa Romeo 4C nous quitte avec un hommage à la 33 Stradale

L’année 2021 risque de n’être qu’une continuation de 2020 en raison de la COVID-19, alors est-ce pour cela que FCA Canada nous annonce à la mi-décembre une édition limitée de l’Alfa Romeo 4C Spider comme modèle 2020?

En fait, la vérité est que le sportif cabriolet italien lancé en 2014 ne sera pas de retour en 2021. La compagnie a choisi d’étirer un peu la sauce, c’est tout. Et pour ce faire, elle nous replonge dans son passé avec un hommage à la célèbre Alfa Romeo 33 Stradale 1967.

Seulement 33 exemplaires seront disponibles en Amérique du Nord – à peine six de moins que le nombre total de 4C Spider vendues au Canada en 2019, ironiquement.

Photo: FCA

Comme il se doit, l’édition 33 Stradale Tributo est peinte en rouge Villa d’Este exclusivement et elle arbore des jantes en alliage gris doré de 18 pouces à l’avant et 19 pouces à l’arrière.

Son habitacle se caractérise par des sièges sport deux tons alliant du cuir brun avec du suède Dinamica noir ainsi que des plaques spéciales sur la planche de bord, les seuils de portes et la console. Dans ce dernier cas, la plaque est numérotée.

Photo: FCA

En outre, plusieurs équipements offerts en option normalement se retrouvent ici de série, dont un échappement Akrapovic à double embout central, une suspension de course, des phares à haute intensité et des boîtiers de rétroviseurs en fibre de carbone avec une insertion représentant le drapeau italien. Des prises d’air avant et un diffuseur arrière au fini noir lustré sont aussi disponibles.

Certains regretteront qu’aucune modification n’ait été apportée au moteur de la 4C Spider 33 Stradale Tributo, mais attendez-vous quand même à une accélération de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes grâce au quatre cylindres turbocompressé de 1,75 litre qui développe 237 chevaux et un couple de 258 livres-pied – donnant un rapport poids/puissance remarquable de 4,8 kg/ch.

Le prix n’est pas spécifié, mais les clients intéressés peuvent passer une commande dès maintenant auprès de leur concessionnaire Alfa Romeo local.