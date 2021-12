Photo: Germain Goyer

C’est à Mulhouse, en France, qu’est rassemblée la plus importante collection de Bugatti au monde. En effet, au cours de leur carrière d’industriels, les frères Schlumpf ont amassé une imposante collection d’automobiles. Du lot, on retrouve un peu plus d’une centaine de Bugatti dont la valeur totale est quasi inestimable.

De passage en France, Le Guide de l’auto en a profité pour visiter le musée qui abrite désormais cette collection. Installé dans l’ancienne usine de textile des frères Schlumpf, le musée est désormais exploité par Culturespaces.

En plus de l’impressionnante collection de Bugatti qui compte plus d’une Royale, le musée propose un voyage au fil de l’évolution de l’automobile de 1878 jusqu’au XXe siècle. Une portion de l’endroit, réservée au sport automobile, rassemble des légendes de la Formule 1 et du rallye.

À nos yeux, il s’agit d’un incontournable pour tout amateur. Nous sommes d’avis qu’il figure très haut dans la liste des plus importants musées d’automobiles au monde.