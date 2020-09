Que pensez-vous de la nouvelle Nissan Z Proto?

J’ai vu que la Nissan Z Proto a été dévoilée la semaine dernière. Possédant une 350Z cabriolet, elle m’intéresse beaucoup. Qu’en pensez-vous?

-------------------------

Bonjour Geneviève,

En effet, c’est en grande pompe que Nissan a officiellement dévoilé la Z de nouvelle génération. Or, bien que fortes sont les chances que le modèle de production s’en rapproche dangereusement, ce que nous avons vu la semaine dernière n'est en réalité qu'un prototype.

À ce moment, nous avons appris qu’elle allait être assemblée sur la plateforme de l’actuelle 370Z. Il faut comprendre qu’il est immensément coûteux pour un manufacturier de développer une nouvelle plateforme pour un véhicule au volume de diffusion aussi faible. Surtout lorsqu’on est un manufacturier en plein bouleversement comme c'est le cas de Nissan à l'heure actuelle.

Il est d’ailleurs à noter qu’en attendant l’arrivée de ce nouveau modèle, Nissan compte continuer d’approvisionner ses concessionnaires canadiens avec des 370Z 2020 tout au long de l’année 2021.

V6 biturbo

Bien que peu de détails aient été divulgués au sujet de sa mécanique, nous savons d’ores et déjà que son capot renfermera un moteur V6 biturbo. Les rumeurs les plus sérieuses racontent qu’il s’agirait du bloc que partagent les Infiniti Q50 et Q60 dans leur version Red Sport. Leur cylindrée de 3,0 L ne développe rien de moins que 400 chevaux et 350 livres-pied de couple. Le bond serait considérable, étant donné que la 370Z 2020 développe 332 chevaux et 270 livres-pied.

Aussi, c’est avec joie que nous avons appris qu’une boîte manuelle à six rapports allait être offerte. Une boîte automatique est, quant à elle, en cours de développement.

Sur le plan esthétique, la Z Proto représente une évolution par rapport au coupé actuel. Elle emprunte également de nombreux éléments esthétiques des premières Datsun et Nissan Z, dont l'histoire remonte à 1969.

En revanche, prenez note qu’aucune version cabriolet de la nouvelle Z n’est prévue. D’ailleurs, cette déclinaison avait été abandonnée en cours de route avec la 370Z.

À nos yeux, il ne fait aucun doute que cette nouvelle génération du coupé sport est grandement prometteuse.

Aussi, sachez que la Z Proto a été présentée de manière virtuelle. Ce faisant, nous n’avons pu la conduire ni même la voir de près. Cela dit, ça ne devrait tarder.

En vidéo: Nissan peut-elle remonter la pente?