Nissan dévoile sa future Z et elle est à couper le souffle

Nissan a bel et bien l’intention d’amener une nouvelle « Z » pour remplacer la vieillissante 370Z.

La compagnie a dévoilé les premiers détails du prototype qui sera vraisemblablement la prochaine Z, et si le produit final est moindrement près de ce qu’on nous présente cette semaine, ça va être toute une voiture !

Premièrement, on ne peut qu’admirer le look de cette Z, inspiré de celui de la 240Z. On est arrivé à créer une carrosserie aux formes rétro, mais résolument modernes!

Dans l’habitacle, c’est environ la même formule qui a été respectée. On a une planche de bord et un tableau de bord remplis d’écrans numériques, mais dans l’ensemble, la présentation est épurée, et un peu rétro.

Photo: Nissan

Mystère sous le capot

Côté motorisation, Nissan n’a pas donné beaucoup de détails. On sait cependant que la Z devrait être animée par un V6 biturbo. Dans son catalogue, Nissan a deux moteurs dans le genre, soit celui de la GT-R, et celui que l’on retrouve dans les Infiniti Q50 et Q60.

Il est peu probable que le moteur de la GT-R soit ici utilisé. On devrait logiquement se tourner vers le moteur de la Q50. Il s’agit d’un V6 biturbo de 3,0 litres, que l’on sait capable de développer jusqu’à 400 chevaux, peut-être même davantage.

Qui plus est, Nissan nous a promis une boîte manuelle pour accompagner le moteur de cette prochaine Z. Une boîte automatique serait aussi en préparation et pourra vraisemblablement être commandée en option.

Une vocation bien précise

Avec cette nouvelle Z, Nissan ne vise pas à produire un missile ni même une voiture rapide sur piste. Ce qu’elle souhaite, c’est avant tout de fabriquer une voiture sportive qui connecte véritablement le conducteur à la route, un peu comme le fait si bien une Mazda MX-5, ou encore une Toyota 86.

À une époque où même les voitures les plus sportives sont de plus en plus aseptisées, on ne peut que se réjouir des intentions de Nissan.

Nissan n’a donné aucun détail sur une éventuelle date de commercialisation, mais comme le véhicule présenté n’est qu’un prototype pour le moment, ne retenez pas votre souffle. Ne reste plus qu’à espérer que ce prototype et la philosophie derrière sa conception trouvent leur chemin jusqu’à nos routes!

