Nissan Z : pourquoi un design aussi polarisant?

Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, le nouveau concept de la future Nissan Z fait beaucoup jaser cette semaine, avec son approche stylistique ambitieuse.

Certains pourraient trouver ce design novateur assez choquant, puisque les deux dernières générations, la 350Z et la 370Z, ont suivi une formule plutôt évolutive.

Bien que plusieurs éléments stylistiques aient été empruntés à des générations précédentes de la longue histoire de la Z, ce nouveau véhicule concept polarise beaucoup. Mais pourquoi, au juste?

Une calandre massive

Nissan a conservé ce qui caractérise la famille Z depuis ses débuts, grâce à une grille de calandre située au bas du pare-chocs ainsi qu’un museau plongeant. Contrairement aux deux précédentes générations, les phares ne sont pas étirés verticalement, mais plutôt horizontalement. D’ailleurs, la forme ronde de ces dernières est un clin d’œil à la 240ZG (vendue exclusivement au Japon dans les années 70). Les phares « en goutte », qui sont au DEL, s’insèrent bien avec le reste de la carrosserie.

Photo: Nissan

Cependant, l’intégration de la calandre peut choquer certaines personnes puisqu’elle suit la tendance de nombreux véhicules de nos jours : elle est immense. Les générations précédentes optaient pour une grille, certes rectangulaire comme celle-ci, mais nettement moins imposante, de sorte qu’elle demeurait plus subtile. Peut-être qu’une entrée d’air plus anglée à ses extrémités aurait été une piste de solution.

Photo: Nissan

Les ailettes du pare-chocs ont une ligne qui manque un peu de fluidité, bien qu’une fois de plus, elles sont inspirées par la Z originale. Les coins sont chargés de formes pointues qui ne respectent pas aussi bien le design arrondi du véhicule.

De profil, une évolution

Inspiré une fois de plus par la première génération de la Z, le profil opte pour des lignes fuyantes qui poursuivent le design de l’avant jusqu’à l’arrière.

De plus, la ligne du toit part de la calandre et s’interrompt à l’angle carré de l’arrière. La transition de la glace de custode à la position basse de l’arrière contribue aussi à ce rappel.

Photo: Nissan

Dans l’ensemble, la ligne de toit est un succès, surtout avec la couleur noire qui contraste avec le reste du bolide et qui vient se terminer à l’arrière. La ligne chromée qui longe du pilier A jusqu’à la fin du pilier B n’est toutefois pas nécessaire.

Les jupes ajoutent du tonus à la ligne de profil. Pareillement pour les jantes à cinq branches doubles de 19 pouces qui sont bien réussis.

L’arrière, inspiré de la 300ZX

Tout comme l’avant, le derrière de la voiture polarise une fois de plus. D’une part, on peut saluer distinguer l’innovation des lignes qui diffèrent des 350Z et 370Z pour une nouvelle génération tout en s’inspirant des classiques 240Z. Un beau mélange entre modernité et nostalgie!

Bien que ce soit un coup de pinceau intéressant, il n’en demeure pas moins que c’est une idée qui n’est pas exploitée ailleurs sur le véhicule. L’avant emploie plutôt des lignes pointues avec une grille très rectangulaire qui semble incompatible avec le reste de la voiture.

Photo: Nissan

Par ailleurs, le passage entre le côté et l’arrière pourrait être révisé. En fait, les lignes de profil sont très angulaires, alors que l’arrière est très carré. Donc, la transition entre les deux peut donner l’impression que la voiture a été tranchée par rapport au reste.

Autre élément qui pourrait agacer : la ligne noire lustrée qui ceinture les feux arrière. On peut saluer l’audace de ce concept, mais on peut la critiquer pour ne pas être réutilisée pour la calandre. Certains vont aimer pour l’originalité, d’autres décrieront que le design manque de constance dans les idées.

Peut-être qu’une ligne noire lustrée au bas du pare-chocs aurait permis de réduire la taille de la calandre et, conséquemment, aurait pu aider à la constance du design.

Bref, qu’on aime ou qu’on n’aime pas, la nouvelle Z fera tourner les têtes avec son esthétique à la fois inspiré du passé et des tendances retrouvées sur le marché actuel. Mais n’oubliez pas une chose, ceci n’est qu’un prototype, alors certains éléments stylistiques risquent de changer d’ici sa commercialisation.

