La nouvelle Nissan Z sera dévoilée cet été

On a enfin une date pour le dévoilement de la nouvelle Nissan Z!

Le constructeur japonais vient en effet d’annoncer que la prochaine génération de son coupé sport se pointera le 17 août dans la Grosse Pomme, à l’aube du Salon de l’auto de New York 2021.

Dans à peine deux mois, on verra donc officiellement le modèle de production, qui changera très peu par rapport au sensationnel concept Z Proto que Nissan avait présenté en septembre dernier.

Photo: Nissan

On dit « officiellement » parce que des images qui auraient été captées pendant un transport au port de Los Angeles à la fin mars nous ont permis de jeter un bon coup d’œil à la voiture.

Si le design et l’intérieur sont déjà pas mal connus, on a hâte que le constructeur nous détaille les changements apportés au châssis et à la suspension, puis qu’il confirme le moteur qui se cache sous le capot. S’agit-il vraiment du V6 biturbo de 400 chevaux des Infiniti Q50 et Q60 en version Red Sport? Ce serait certes un grand bond par rapport au moteur sortant de 332 chevaux.

