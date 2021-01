La future Nissan Z sera presque une copie du prototype

Vous avez été très nombreux l’automne dernier à réagir au dévoilement de la Nissan Z Proto, qui se veut un aperçu de la nouvelle génération du coupé sport 370Z de Nissan. Eh bien, bonne nouvelle : le modèle de série sera quasiment identique.

En effet, si l’on se fie à ces images de brevets découvertes et publiées par le site CarExpert, les designers n’ont apporté pratiquement aucun changement.

Il faut dire que la Z Proto était beaucoup plus une voiture de préproduction qu’un concept fantaisiste. Ainsi, toute la silhouette de même que la forme de la calandre, des phares et des parechocs se reflètent dans les nouvelles images en noir.

Photo: Nissan via IP Australia

Il ne manque que les jantes et les pneus (ceux de la Z Proto arboraient un lettrage blanc qui risque de ne pas être conservé), les écussons, les rétroviseurs latéraux et des détails comme la signature des phares. Dans le cas des jantes, ne soyez pas surpris non plus de revoir les mêmes.

Le directeur du design de Nissan, Alfonso Albaisa, avait d’ailleurs promis lors du dévoilement de la Z Proto de « ne plus toucher à l’extérieur », laissant les ingénieurs apporter « seulement de très petits changements ». On a maintenant la preuve qu’il disait vrai.

Est-ce que la calandre rectangulaire plaira à tout le monde? Certainement pas, mais elle n’est quand même pas aussi dérangeante que celle des nouvelles BMW M3 et M4.

Photo: Nissan

Quant à l’habitacle, on peut parier qu’il sera lui aussi très fidèle à ce qu’on a déjà vu, avec une nouvelle instrumentation numérique de 12,3 pouces et un gros écran multimédia sur le bloc central.

La nouvelle Nissan Z, qui devrait renfermer un V6 biturbo développant environ 400 chevaux et ainsi porter le nom de 400Z, ne sera malheureusement pas prête avant un bon bout de temps. Une fois commercialisée, elle viendra livrer une chaude lutte à la Toyota GR Supra et à la Ford Mustang de nouvelle génération.