Nouvelle Nissan Z : il faudra être patient

Une nouvelle Nissan Z s’en vient, comme on a pu l’entrevoir dans une vidéo officielle publiée en mai présageant tous les produits futurs. Or, le constructeur japonais éprouve de sérieuses difficultés financières en ce moment et cette voiture sport ne fait clairement pas partie de ses priorités.

Selon ce que rapporte le site britannique Auto Express, le lancement ne se ferait pas avant la deuxième moitié de 2022 et la mise en vente, en 2023. Pour les amateurs de la Z, c’est franchement décevant, d’autant plus que la génération actuelle date… de 2009!

Autrement dit, 14 années se seront écoulées entre les deux lancements. Dans l’industrie automobile, c’est une éternité. En passant, la puissante GT-R est tout aussi vieille que la Z.

Photo: Nissan

Que sait-on à propos de la future génération? Elle devrait porter le nom de 400Z et exploiter le même V6 biturbo de 3,0 litres développant 400 chevaux qui propulse actuellement l’Infiniti Q60 Red Sport 400. Ce serait une nette augmentation par rapport aux 332 chevaux du V6 atmosphérique de 3,7 litres de la 370Z.

Il semblerait que l’électrification ne fasse pas encore partie des plans de Nissan pour le coupé.

En ce qui concerne le design, tout indique que la Z conservera une silhouette familière mais intégrera une calandre plus imposante ainsi que des éléments inspirés du passé, comme les phares et les feux arrière.

La Nissan 400Z rivalisera avec la Toyota GR Supra et la Ford Mustang de nouvelle génération, qui devrait elle aussi voir le jour en 2022 en tant que modèle 2023.

