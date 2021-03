La nouvelle Nissan Z aperçue avant son dévoilement officiel

Impatient de voir la nouvelle Nissan Z? Ça tombe bien, car des images toutes fraîches prises pendant un transport viennent de couler sur le web.

À l’instar des maquettes révélées en janvier, elles montrent une voiture qui change très peu par rapport au sensationnel concept Z Proto que Nissan avait présenté quatre mois plus tôt, ce qui est une excellente nouvelle.

Selon le forum 400ZClub à qui l’on doit ces photos, elles auraient été prises dans le port de Los Angeles. Non pas un mais bien deux exemplaires ont été croqués – un de couleur gris foncé métallique qui se rapproche des 350Z et 370Z modernes et un autre au fini argent clair qui est bien connu des amateurs depuis la Datsun 240Z.

Tout un style

Parlons de la calandre rectangulaire, qui adopte ici une garniture assortie dans sa partie supérieure et qui donne moins l’impression d’une ouverture béante que sur le concept. N’empêche, on aime bien.

Ensuite, on remarque que le modèle gris foncé arbore une carrosserie unie, alors que l’autre présente une combinaison deux tons avec un toit noir comme sur la Z Proto. Dans ce dernier cas, il pourrait s’agir d’un ensemble optionnel pour rehausser le style de la voiture.

À l’arrière, les deux embouts d’échappement circulaires percent le diffuseur et on note l’ajout d’un mince aileron sur le coffre. Aucune inscription n’apparaît, tandis que les emblèmes sont cachés par du ruban. On devine que le nouveau logo de Nissan ornera les deux extrémités et que l’écusson classique de la Z restera sur les montants arrière.

À l'intérieur

On peut également voir l’habitacle qui, encore une fois, demeure très fidèle à la Z Proto. Le volant à gauche et non à droite nous indique qu’il pourrait effectivement s’agir de modèles destinés au marché nord-américain. Et même si une boîte automatique se dessine sur la photo, Nissan a déjà dit qu’une manuelle continuera d’être offerte.

On a hâte que le constructeur nous confirme le moteur qui se cache sous le capot, vraisemblablement le V6 biturbo de 400 chevaux des Infiniti Q50 et Q60 en version Red Sport, d’où les rumeurs du nom « 400Z ».

