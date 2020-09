Étude : les meilleurs garages pour faire entretenir votre auto

L’année 2020 est bien différente de toutes les autres en raison de la pandémie de COVID-19. Celle-ci a de nombreux impacts dans l’industrie automobile et chez les consommateurs.

On apprend aujourd’hui que la satisfaction de la clientèle dans les garages indépendants et ceux des concessionnaires est à la hausse, mais aussi le coût moyen par visite. C’est en effet ce que révèle une nouvelle étude canadienne publiée par la firme J.D. Power.

Cette dernière a fait son enquête auprès de propriétaires qui font entretenir ou réparer leurs véhicules vieux de 4 à 12 ans, que ceux-ci soient encore couverts par la garantie ou non. Leur niveau de satisfaction est calculé selon la prise de rendez-vous, la qualité du service et des installations, l’interaction avec le conseiller et la livraison du véhicule.

Le taux global de satisfaction sur une échelle de 1 000 est passé de 779 en 2019 à 791 en 2020. Les concessionnaires automobiles ont toutefois un score légèrement inférieur (788) à celui des ateliers indépendants (795).

Pour ce qui est des dépenses moyennes par visite d’entretien ou de réparation, elles ont augmenté de 323 $ à 375 $ cette année du côté des concessionnaires et de 222 $ à 241 $ chez les autres.

Photo: Marc-André Gauthier

Maintenant, la question à 1 000 $ : quels sont les meilleurs garages pour faire entretenir votre auto? Selon l’étude 2020 de J.D. Power, les concessionnaires Audi arrivent en tête avec un taux de satisfaction de 833. Ils sont suivis par les ateliers NAPA Autopro (827) et les concessionnaires Lexus (810). Ceux de BMW (808) et de Volkswagen (806) complètent le top 5.

En revanche, les consommateurs sont le moins satisfaits par les garages de Walmart (737) et de Canadian Tire (744) ainsi que les concessionnaires Mitsubishi (745).

« Avec la COVID-19 qui force plusieurs à retarder l’achat d’un véhicule neuf, les propriétaires conservent leurs vieux véhicules plus longtemps et sont donc plus susceptibles de les faire réparer. Les garages doivent donc poursuivre leur travail pour améliorer la qualité de leur service, et ce, dans tous les aspects », explique Virginia Connell, responsable de la recherche automobile chez J.D. Power Canada.

Elle mentionne que bien accueillir les clients dès leur arrivée sur place et leur remettre le véhicule plus propre qu’il l’était en entrant permettent de faire une grosse différence pour plusieurs consommateurs.

