Audi SQ7 et SQ8 2021 : les prix sont maintenant confirmés

Après l’arrivée chez nous du Q7 relooké et du RS Q8 dopé aux stéroïdes, voilà maintenant que les Audi SQ7 et SQ8 s’apprêtent à faire leur entrée sur notre marché. Il est d’ailleurs déjà possible de construire et commander l’une ou l’autre de ces variantes sport des VUS de Audi par le biais du configurateur en ligne de la marque allemande.

Le prix de départ du SQ7 est établi à 104 750 $, alors que celui du SQ8 est chiffré à 111 100 $. Pour ces rondelettes sommes, l’acheteur aura droit à des variantes nettement plus performantes et dynamiques des deux VUS de la marque d’Ingolstadt, lesquelles demeurent toutefois légèrement en retrait de celles livrées par le RS Q8 trônant au sommet de la pyramide.

Moteur V8 biturbo

En Europe, les SQ7 et SQ8 sont animés par des moteurs turbodiesel, mais les modèles commercialisés en Amérique du Nord font plutôt appel à un V8 biturbo de 4,0 litres carburant à l’essence et développant 500 chevaux, seulement 90 de moins que le RS Q8, ainsi qu’un couple de 568 livres-pied, soit assez pour expédier le 0-100 km/h en 4,1 secondes.

La boîte de vitesses est une automatique à huit rapports avec paliers de commande au volant et le rouage intégral fait bien évidemment partie de la dotation de série. La sélection de jantes en alliage varie de 20 à 22 pouces pour le SQ7 et de 21 à 23 pouces pour le SQ8.

La suspension pneumatique sport avec amortisseurs pilotés est de série tout comme la direction aux quatre roues, ce qui permet de bonifier la maniabilité à basse vitesse et de rendre ces VUS plus stables lors des transitions latérales à plus haute vitesse.

Photo: Audi AG

Une dynamique de pointe en option

Parmi les équipements optionnels, on retient le système de stabilisation électromécanique du roulis, lequel est composé de deux moitiés de stabilisateur par essieu, avec un moteur électrique fonctionnant entre elles sur les essieux avant et arrière.

Ce moteur peut donc faire tourner les moitiés de stabilisateur dans la direction opposée l'une de l'autre, et ainsi générer un couple qui contrebalance le couple de roulis, individuellement et sur chaque roue. Par conséquent, il réduit les angles de roulis et les soutient activement contre les effets physiques de la situation de conduite. Également en option, le différentiel arrière sport permet d’augmenter la livrée du couple à la roue extérieure en virage, afin de bonifier la dynamique, alors que les freins en composite de céramique, aussi offerts en option, permettent de réduire les distances de freinage.

Photo: Audi AG

Les SQ7 et SQ8 commercialisés au Canada seront par ailleurs dotés de série des sièges Sport Plus ainsi que d’une galerie de toit. Avec des performances plus relevées, et une dynamique plus inspirée grâce à l’ajout d’équipements proposés en option, ces variantes plus sportives des VUS de Audi devraient être en mesure de répondre aux attentes de la clientèle désirant une conduite plus affirmée, ce que nous avons bien hâte de valider…

