En vidéo : un nouveau record de piste au Nürburgring… en tracteur!

Tout véhicule de haute performance qui se respecte doit faire ses preuves sur « l'Enfer vert » qu’est le circuit allemand du Nürburgring. Y établir un record de piste garantit une renommée instantanée.

Même pour un… tracteur?

En effet, oubliez les coupés exotiques et les berlines sport de luxe. Il existe une classe de véhicules pour les engins agricoles et c’est le Claas Xerion 5000 VC qui peut maintenant se vanter d’avoir complété la fameuse boucle le plus rapidement.

Voici d’ailleurs la vidéo (en allemand seulement, alors activez les sous-titres traduits) :

Cette machine de plus de 37 000 livres doit ses prouesses à un moteur Mercedes à six cylindres de 12,8 litres qui génère quelque 500 chevaux et – tenez-vous bien – 1 918 livres-pied de couple.

Or, au lieu d’enregistrer un chrono dans les sept minutes comme les autos les plus rapides de la planète, ce tracteur a croisé l’arrivée en un temps de 24 minutes et 50,57 secondes, ce qui représente une vitesse moyenne de 50,3 km/h, avec des pointes à 53 km/h.

C’est aussi beaucoup plus lent que le Fastrac 8000 de J.C. Bamford Excavators, dont une version modifiée a atteint une vitesse prodigieuse de 165,8 km/h l’an dernier sur la piste de l’aéroport Elvington, près de York au Royaume-Uni.

En passant, si le Claas Xerion 5000 VC vous intéresse, vous pouvez commander une réplique… en blocs LEGO!